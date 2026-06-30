Пустыня Атакама на севере Чили известна как самое засушливое место на планете. Однако время от времени она кардинально меняет свой облик: бескрайние пески покрываются яркими цветами, а засушливый ландшафт превращается в настоящий природный сад, сообщает Times of India.

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Почему пустыня начинает цвести?

Несмотря на экстремально засушливый климат, в почве Атаками годами сохраняются семена местных растений в состоянии покоя. Они выдерживают высокую температуру и почти полное отсутствие влаги, ожидая благоприятных условий. Когда в регионе выпадают необычно обильные осадки, семена начинают быстро прорастать.

Для масштабного цветения необходимо, чтобы выпало от 15 до 30 миллиметров дождя в сочетании с соответствующей температурой и влажностью. Если эти условия совпадают, пустыня покрывается более чем 200 видами цветов, среди которых: añañucas, suspiros, patas de guanaco и garras de leão. Вместе с растениями в пустыне появляются насекомые-опылители и птицы, и временно формируется полноценная экосистема.

Как выглядит пустыня в цвету: смотреть видео

Цветение Атакамы не имеет постоянной периодичности. По оценкам исследователей, за последние 40 лет масштабное цветение наблюдалось примерно 15 раз. Ученые отмечают, что интенсивность цветения связана с сильными дождями, которые, в свою очередь, зависят от масштабных климатических процессов.

Из-за изменения климата частота таких явлений в будущем может измениться, поэтому цветущая пустыня является не только природной достопримечательностью, но и своеобразным индикатором климатических изменений в регионе. В 2023 году власти Чили создали национальный парк площадью около 570 квадратных километров, чтобы сохранить территорию, где происходит редкое цветение пустыни.

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Парк призван защитить уникальное природное наследие и одновременно упорядочить поток туристов, ведь каждый раз, когда Атакама покрывается цветами, сюда приезжают тысячи посетителей, чтобы увидеть одно из самых удивительных природных явлений в мире.