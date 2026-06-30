Пустеля Атакама на півночі Чилі відома як найсухіше місце на планеті. Проте час від часу вона кардинально змінює свій вигляд: безкраї піски вкриваються яскравими квітами, а посушливий ландшафт перетворюється на справжній природний сад, повідомляє Times of India.

Дивіться також Це країна, де немає річок, але безліч скарбів: по що туди їдуть туристи, попри суворі вимоги

Чому пустеля починає квітнути?

Попри екстремально посушливий клімат, у ґрунті Атаками роками зберігається насіння місцевих рослин у стані спокою. Воно витримує високу температуру та майже повну відсутність вологи, очікуючи сприятливих умов. Коли у регіоні випадають незвично рясні опади, насіння починає швидко проростати.

Для масштабного цвітіння необхідно, щоб випало від 15 до 30 міліметрів дощу у поєднанні з відповідною температурою та вологістю. Якщо ці умови збігаються, пустеля вкривається понад 200 видами квітів, серед яких: añañucas, suspiros, patas de guanaco та garras de leão. Разом із рослинами у пустелі з'являються комахи-запилювачі та птахи, і тимчасово формується повноцінна екосистема.

Як виглядає пустеля з квітами: дивитись відео

Квітуча Атакама не має сталої періодичності. За оцінками дослідників, за останні 40 років масштабне цвітіння спостерігалося приблизно 15 разів. Науковці зазначають, що інтенсивність цвітіння пов'язана з сильними дощами, які, своєю чергою, залежать від масштабних кліматичних процесів.

Через зміну клімату частота таких явищ у майбутньому може змінитися, тому квітуча пустеля є не лише природною цікавинкою, а й своєрідним індикатором кліматичних змін у регіоні. У 2023 році влада Чилі створила національний парк площею близько 570 квадратних кілометрів, щоб зберегти територію, де відбувається рідкісне цвітіння пустелі.

Дивіться також Туристи платять сотні доларів за незаконну поїздку потягом через пустелю Сахара

Парк покликаний захистити унікальну природну спадщину та водночас впорядкувати потік туристів, адже щоразу, коли Атакама вкривається квітами, сюди приїжджають тисячі відвідувачів, аби побачити одне з найдивовижніших природних явищ світу.