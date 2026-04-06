Во Львове зацвела самая старая магнолия: где и когда можно полюбоваться этой красотой

Во Львове зацвела одна из самых ожидаемых весенних локаций – это старейшая магнолия города в саду дома Франка, возле которой уже начали собираться посетители и фотографы.

По состоянию на 5 апреля 2026 года в доме Франка расцвела самая старая магнолия Львова, рассказывается в одном из постов lviv.city.guide. Увидеть ее можно в саду музея – и это уже одна из самых популярных весенних фотолокаций города.

Когда открыт дом Франка, чтобы увидеть цветение старейшей магнолии во Львове?

Если вы профессиональный фотограф или фотографка, стоит заранее забронировать время для фотосессии. Сделать это можно ежедневно с 10:00 до 17:00 по предварительному бронированию. Стоимость 500 гривен за час.

Для любительских фотосессий предварительное бронирование не требуется. Фото возле магнолии входит в стоимость входного билета в музей: 100 гривен для взрослых и 50 гривен льготный, отмечает dim_franka.

Важно: фотосессии на мобильные телефоны разрешены без ограничений. В то же время профессиональная съемка без предварительной регистрации (даже с использованием профессиональной техники) может быть ограничена администрацией музея.

Адрес расположения: улица Ивана Франка, 150, 152, Львов, Львовская область, 79000.

