6 апреля, 14:11
3
Обновлено - 14:17, 6 апреля

Во Львове зацвела самая старая магнолия: где и когда можно полюбоваться этой красотой

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • В доме Франка расцвела самая старая магнолия Львова, которая стала популярной фотолокацией.
  • Фотосессии на мобильные телефоны разрешены без ограничений, а профессиональное бронирование съемки стоит 500 гривен в час.

Во Львове зацвела одна из самых ожидаемых весенних локаций – это старейшая магнолия города в саду дома Франка, возле которой уже начали собираться посетители и фотографы.

По состоянию на 5 апреля 2026 года в доме Франка расцвела самая старая магнолия Львова, рассказывается в одном из постов lviv.city.guide. Увидеть ее можно в саду музея – и это уже одна из самых популярных весенних фотолокаций города.

Когда открыт дом Франка, чтобы увидеть цветение старейшей магнолии во Львове?

Если вы профессиональный фотограф или фотографка, стоит заранее забронировать время для фотосессии. Сделать это можно ежедневно с 10:00 до 17:00 по предварительному бронированию. Стоимость 500 гривен за час.

Во Львове расцвела самая старая магнолия

Для любительских фотосессий предварительное бронирование не требуется. Фото возле магнолии входит в стоимость входного билета в музей: 100 гривен для взрослых и 50 гривен льготный, отмечает dim_franka.

Дом Франка во Львове

Важно: фотосессии на мобильные телефоны разрешены без ограничений. В то же время профессиональная съемка без предварительной регистрации (даже с использованием профессиональной техники) может быть ограничена администрацией музея.

  • Адрес расположения: улица Ивана Франка, 150, 152, Львов, Львовская область, 79000.

Где еще можно увидеть цветение магнолий?

  • В Киеве началось цветение магнолий и сакур. Период цветения длится около двух недель в зависимости от вида деревьев и погодных условий. Например, в Деснянском районе магнолии можно увидеть: в парке с водными объектами на проспекте Романа Шухевича и в парке "Киото". А в Дарницком районе: в парке Партизанской славы и в парке Воинов-интернационалистов.

  • Или же, где на Закарпатье увидеть цветение магнолий. Например, в Ужгороде магнолии лучше всего цветут на улице Капушанской, а в Мукачево – на улице Ивана Маргитича возле центральной площади.

Частые вопросы

Где можно увидеть самую старую магнолию во Львове?

Старейшую магнолию Львова можно увидеть в саду музея Дом Франка – это уже одна из самых популярных весенних фотолокаций города.

Какая стоимость профессиональной фотосессии возле магнолии во Львове?

Стоимость профессиональной фотосессии возле магнолии во Львове составляет 500 гривен в час – бронирование возможно с 10:00 до 17:00.

Нужно ли предварительное бронирование для любительских фотосессий возле магнолии?

Для любительских фотосессий предварительное бронирование не требуется – фото возле магнолии входит в стоимость входного билета в музей.