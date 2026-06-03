Какая пустыня старейшая в мире, и что там делают корабли-призраки

Эта уникальная пустыня в Африке веками завлекает корабли в смертельные песчаные ловушки вдали от океанского побережья. Кроме ржавых привидений прошлого, здешние древние скалы показывают и многие другие интересности.

Этот удивительный и одновременно суровый край простирается более чем на 2000 километров вдоль побережья Атлантического океана. Речь идет о пустыне Намиб, и 24 Канал расскажет о ней подробнее.

Смотрите также Сахара, конечно, впечатляет – но: где расположена действительно самая большая пустыня в мире

Старше динозавров и полна тайн: что стоит знать о пустыне Намиб?

Намиб удерживает статус засушливого региона уже от 55 до 80 миллионов лет. Ученые сходятся на том, что это фактически самая старая пустыня на Земле. Для сравнения – Великая пирамида Гизы стоит менее 5000 лет, а Намиб начинала формироваться еще тогда, когда динозавры не исчезли с планеты.

Вдоль атлантического побережья Африки Намиб затрагивает Намибию, Анголу и ЮАР. А вот ширина сравнительно небольшая – лишь от 50 до 160 километров, о чем отмечают на biologyinsights.com. Также именно здесь огромные оранжевые дюны встречаются с ледяным Бенгельским течением, создавая идеальные условия для мистических туманов и смертельных ловушек для мореплавателей.

Прибрежная полоса длиной достигает около 500 километров. Она, к слову, справедливо получила жуткое прозвище – Берег Скелетов. Португальские моряки когда-то называли ее даже точнее и метафоричнее – "Песками ада", а местные племена сан – "землей, которую Бог создал в гневе".

Одни из самых высоких дюн Земли стоят так же здесь – в районе Соссусфлей. Они достигают 300 метров, так что могли бы спрятать Дубай или Нью-Йорк, но ничего подобного рядом нет – только красный песок, горы, голубое небо и тень, которая на рассвете вытягивается в невероятной геометрии.

Самые красивые виды пустыни Намиб и не только: смотрите видео space-and-science

Берег Скелетов: как корабли оказались посреди старейшей пустыни мира Намиб?

Густой туман окутывает побережье Намиба более 200 дней в году, плюс скрытая отмель и непредсказуемые ветры. Для тысяч судов, которые проплывали рядом, все это означало одно: если ты выживешь после кораблекрушения и выберешься на берег, то окажешься посреди пустыни.

Поэтому ничего удивительного, что в песках пустыни Намиб нашли около 300 кораблей, когда-то затонувших в здешних водах – и это только задокументированные. Исследователи предполагают, что еще около 200 судов могли испытать ту же судьбу. Однако самое удивительное то, что некоторые из этих кораблей-призраков сейчас не в воде, а посреди суши, в сотнях метров от океана – что создает иллюзию, будто они плывут в песках.

Самым известным символом этой пустынной мистики является немецкий грузовой стометровый пароход Eduard Bohlen, который сел на мель в 1909 году. Сегодня он выглядит так, будто его туда сбросили с неба. Как пишет Atlas Obscura, из-за постоянного движения дюн и расширения береговой линии корабль оказался более чем в 300 метрах от воды. Вместо волн его теперь омывают песчаные ветры, а внутри ржавого корпуса иногда прячутся шакалы, которые ищут спасения от палящего солнца.

Кроме этого уже легендарного парохода, на Берегу Скелетов можно увидеть и другие поразительные руины. Например, рыболовный траулер Zeila, который сел на мель сравнительно недавно – в 2008 году. Он торчит из песка как гигантская металлическая скульптура, и туда можно подойти пешком, поэтому судно до сих пор остается одним из самых доступных для фотографов объектов.

Интересные факты о Намибе и тамошних кораблях-призраках: смотрите видео WhispersitDarkYT

Куда именно надо ехать в Намибии, чтобы увидеть самое важное?

Если вы ищете место, которое полностью перевернет ваше представление о величии природы и заставит сердце биться чаще, пакуйте чемоданы в Намиб. Вся эта территория – под строгой охраной в составе национальных парков Дороб, Берег Скелетов и Намиб-Науклюфт, крупнейшей такой зоной в Африке. Более того, Намибия – первая страна в мире, которая закрепила защиту окружающей среды непосредственно в конституции.

Несмотря на смертоносную репутацию, пустыня Намиб удивляет невероятной жаждой жизни, как пишет iflscience.com. Скажем, здесь растут тысячелетние растения вельвичии (Welwitschia mirabilis), которые за все свое существование могут вырастить только два листа, вытягивая влагу из тумана. А еще здесь бродят уникальные пустынные слоны – они умеют ходить несколько дней без воды, что является уникальной адаптацией, не присущей никаким другим слонам на планете.

Путешественники со всего мира прилетают сюда на специальных легких самолетах или арендуют внедорожники за тысячи долларов. Так что – да, лучший способ увидеть большинство всего вышеописанного, в том числе и обломки судов – тур на 4WD (Four-Wheel Drive) с местным гидом, потому что большая часть локаций недоступна для обычного авто. Сезон комфортного посещения длится с апреля по октябрь.

Путешественник побывал в пустыне Намиб и показал самое интересное: смотрите видео goaloneTV

Какие еще интересные тайны скрывают африканские просторы?

Африканский континент в целом богат уникальными природными и географическими аномалиями, где суровый климат сочетается с удивительными историческими курьезами. Пока одни регионы привлекают ученых биологическими загадками, другие остаются настоящими геополитическими белыми пятнами – или же открывают новые горизонты для экстремального туризма. К примеру: