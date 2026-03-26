Где стоит самая высокая статуя Иисуса Христа, которая в 5 раз превышает украинскую версию

Самая высокая в мире статуя Иисуса Христа растет на 61 метр и расположена в Индонезии, превосходя всемирно известный "Христа-Спасителя" в Бразилии. В Украине же самая высокая статуя Спасителя достигает 12 метров – она значительно меньше, но также поражает символикой и масштабом.

Знали ли вы, где в Украине стоит самая высокая статуя Иисуса Христа? Она почти повторяет знаменитый Христос-Спаситель в Рио-де-Жанейро, но даже по сравнению с крупнейшей в мире статуей Иисуса в Индонезии, украинская скульптура не теряет своей уникальности.

Смотрите также Это озеро возникло почти 8000 лет назад после извержения вулкана – и оно едва ли не самое синее в мире

Где расположена самая высокая в мире статуя Иисуса Христа?

На острове Суматра в Индонезии возвышается самая высокая в мире статуя Иисуса Христа "Иисус Христос Спаситель", которая уже успела стать новой туристической и духовной локацией, рассказывает Young Pioneer Tours. Монумент высотой 61 метр расположен на холме Сибеабеа в регионе Самосир и возвышается над озером Тоба.

Как выглядит самая высокая статуя Иисуса Христа:

Он примерно на 20 метров превышает известную статую Христос-Спаситель в Рио-де-Жанейро. Скульптуру изобразили с распростертыми руками, как символ открытости, веры и единства. Она стала важным духовным местом, а также новой точкой притяжения для туристов. Накануне установки монумента Папа Франциск также благословил его миниатюрную копию, а у подножия размещена памятная табличка с посланием о любви и милосердии.

Смотрите также Самые опасные аэропорты Европы: посадить самолет здесь – настоящее испытание

Где расположена самая высокая в Украине статуя Иисуса Христа?

В Трускавце расположена самая высокая в Украине статуя Иисуса Христа, которая стала важной духовной и туристической локацией курорта. Монумент установлен на Гошевской горе – самой высокой точке города, вблизи железнодорожного вокзала. Скульптура будто протягивает руки над городом.

Как выглядит статуя / инстаграм isayenko_katherine

Как отмечает Discover.ua, общая высота композиции достигает 12 метров: более 9 метров приходится на саму статую, еще около 3 метров на постамент. Вес конструкции превышает 50 тонн. По замыслу, она является почти точной копией всемирно известной статуи Христос-Спаситель в Рио-де-Жанейро. На постаменте выгравирована библейская строка из Евангелие от Матфея, которая подчеркивает духовное значение места.

Территория вокруг обустроена как смотровое пространство: здесь есть скамейки, озеленение и фотозона, рассказывающая об этапах создания монумента. С площадки открывается панорама на город и его окрестности. Автором скульптуры является Иван Бондарчук, а инициатором проекта предприниматель и меценат Игорь Киса.

Какие еще статуи достойны внимания туристов?