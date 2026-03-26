Где стоит самая высокая статуя Иисуса Христа, которая в 5 раз превышает украинскую версию
- Самая высокая статуя Иисуса Христа в мире расположена на острове Суматра в Индонезии, она возвышается 61 метр и является новой туристической локацией.
- В Трускавце находится самая высокая статуя Иисуса Христа в Украине высотой 12 метров, она является важной духовной и туристической локацией.
Самая высокая в мире статуя Иисуса Христа растет на 61 метр и расположена в Индонезии, превосходя всемирно известный "Христа-Спасителя" в Бразилии. В Украине же самая высокая статуя Спасителя достигает 12 метров – она значительно меньше, но также поражает символикой и масштабом.
Знали ли вы, где в Украине стоит самая высокая статуя Иисуса Христа? Она почти повторяет знаменитый Христос-Спаситель в Рио-де-Жанейро, но даже по сравнению с крупнейшей в мире статуей Иисуса в Индонезии, украинская скульптура не теряет своей уникальности.
Где расположена самая высокая в мире статуя Иисуса Христа?
На острове Суматра в Индонезии возвышается самая высокая в мире статуя Иисуса Христа "Иисус Христос Спаситель", которая уже успела стать новой туристической и духовной локацией, рассказывает Young Pioneer Tours. Монумент высотой 61 метр расположен на холме Сибеабеа в регионе Самосир и возвышается над озером Тоба.
Он примерно на 20 метров превышает известную статую Христос-Спаситель в Рио-де-Жанейро. Скульптуру изобразили с распростертыми руками, как символ открытости, веры и единства. Она стала важным духовным местом, а также новой точкой притяжения для туристов. Накануне установки монумента Папа Франциск также благословил его миниатюрную копию, а у подножия размещена памятная табличка с посланием о любви и милосердии.
Где расположена самая высокая в Украине статуя Иисуса Христа?
В Трускавце расположена самая высокая в Украине статуя Иисуса Христа, которая стала важной духовной и туристической локацией курорта. Монумент установлен на Гошевской горе – самой высокой точке города, вблизи железнодорожного вокзала. Скульптура будто протягивает руки над городом.
Как выглядит статуя
Как отмечает Discover.ua, общая высота композиции достигает 12 метров: более 9 метров приходится на саму статую, еще около 3 метров на постамент. Вес конструкции превышает 50 тонн. По замыслу, она является почти точной копией всемирно известной статуи Христос-Спаситель в Рио-де-Жанейро. На постаменте выгравирована библейская строка из Евангелие от Матфея, которая подчеркивает духовное значение места.
Территория вокруг обустроена как смотровое пространство: здесь есть скамейки, озеленение и фотозона, рассказывающая об этапах создания монумента. С площадки открывается панорама на город и его окрестности. Автором скульптуры является Иван Бондарчук, а инициатором проекта предприниматель и меценат Игорь Киса.
Какие еще статуи достойны внимания туристов?
Знали ли вы, где расположен самый большой памятник в мире? Речь идет о статуе Единства в штате Гуджарат, Индия, которая посвящена Сардару Валлабхбаю Пателю, имеет высоту 182 метра и является символом национальной сплоченности.
У подножия статуи расположен выставочный зал, посвященный жизни и деятельности Пателя, а также Стена Единства, для создания которой использовали грунт, собранный из деревень по всей Индии.
Частые вопросы
Где расположена самая высокая статуя Иисуса Христа в мире?
Самая высокая в мире статуя Иисуса Христа расположена на острове Суматра в Индонезии. Монумент высотой 61 метр стоит на холме Сибеабеа в регионе Самосир и возвышается над озером Тоба.
Какая особенность самой высокой статуи Иисуса Христа в Украине?
Самая высокая в Украине статуя Иисуса Христа расположена в Трускавце на Гошевской горе. Общая высота композиции составляет 12 метров – более 9 метров на саму статую и еще около 3 метров на постамент. Она является почти точной копией статуи Христос-Спаситель в Рио-де-Жанейро.
Кто является автором и инициатором проекта самой высокой статуи Иисуса Христа в Украине?
Автором скульптуры является Иван Бондарчук, а инициатором проекта выступил предприниматель и меценат Игорь Киса.