Ryanair остановил продажу авиабилетов из двух городов Украины: что известно

8 февраля 2022 , 21:10
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Источник:

avianews

Лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона. Это уже не первая отмена рейсов от авиаперевозчика.

При попытке забронировать перелет на ближайшие даты или летнюю навигацию система авиакомпании указывает, что доступные направления не найдены.

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Какие рейсы отменены

Ранее сообщалось, что Ryanair планирует отменить 6 международных маршрутов из Харькова:

  • Будапешт,
  • Бергамо,
  • Вильнюс,
  • Краков,
  • Познань,
  • Варшаву.
Следует знать. Ранее популярные лоукостеры уже сокращали рейсы из Харькова, но не заявляли о возможности прекращения сотрудничества с украинскими городами.

Из Херсона маршрутная сеть Ryanair включала:

  • Вена,
  • Краков,
  • Варшаву.

Однако в условиях COVID-19 лоукостер столкнулся с пониженным спросом, что привело к неоднократным изменениям в расписании и отмене многих рейсов.

Вероятно, на решение Ryanair повлиял риск нападения России. Однако официальные представители компании еще не предоставили комментарии.

Напомним, что с 1 – 28 февраля Ryanair остановил обслуживание направлений Киев – Быдгощ, Львов – Бари, Львов – Палермо, Львов – Турин, Львов – Братислава, Херсон – Краков, Херсон – Вену.
Автор: Юлія Бабич