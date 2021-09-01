Ryanair устроил акцию, по которой второй билет "идет" за пол цены
Источник:lowcost.ua
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair устроила быструю распродажу авиабилетов. Акция "второй билет со скидкой 50%" действует только до конца 1 сентября.
Однако она не распространяется на все рейсы и направления. Также не распространяется на самые дешевые билеты.
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Скидка доступна на рейсах из Киева в Польшу, Литву, Италию, Австрию и Великобританию, из Львова в Польшу и Великобританию, а также из Одессы в Польшу.
Отмечается, что период путешествий по этим билетам с 1 сентября по 31 октября 2021 года.
Кроме того, акция распространяется только на билеты по тарифу Value и бронирования, в которых более 1 пассажира. Также она не может сочетаться с другими предложениями, скидками или распродажами.
Багаж, ручная кладь и тарифы Ryanair
- Базовый тариф Value предусматривает возможность перевозки маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. За две единицы ручной клади, багаж, выбор места в салоне самолета, питание и другие услуги придется доплачивать;
- Средний тариф Regular предусматривает приоритетную посадку, возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55x40x20 сантиметров и 40х20х25 сантиметров, бесплатный выбор места в салоне самолета;
- Топовый тариф Plus предусматривает возможность перевозки регистрируемого багажа весом 20 килограммов, небольшой ручной клади размером 40х20х25 сантиметров, а также бесплатный выбор места в салоне самолета и регистрация в аэропорту без доплат.
Конфликт между Ryanair и Kiwi: что известно
На прошлой неделе Ryanair сообщил о намерении отказывать владельцам билетов приобретенных на сайте Kiwi.com в посадке в самолет.
Поисковик Kiwi.com препятствовал прямому общению Ryanair с пассажирами тем, что заменял электронные почты клиентов поддельными адресами.
Среди причин отказа также было то, что Kiwi.com выпускал собственные посадочные талоны, которые считаются фальшивыми. Поисковик позволял загружать их с QR-кодом. От оригинальных они отличались лишь цветом и наличием логотипа продавца авиабилета.
В свою очередь, Kiwi.com объясняет, что настоящая причина кроется в финансовых недоразумениях, ведь поисковик часто продает билеты Ryanair дешевле, чем сама авиакомпания. Они также сообщили, что никакого поддельного талона нет.
Пока все клиенты Kiwi.com, которые купили билеты на Ryanair, успешно улетели, ни одному пассажиру не отказали в посадке.