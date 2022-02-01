Ryanair продает билеты из городов Украины от 5 евро: список акционных направлений

Ирландский лоукостер Ryanair устроил распродажу. Предлагает своим клиентам билеты на февраль от 5 евро в одну сторону.

Полететь по такой ​​цене можно из трех городов Украины – Киева, Львова и Одессы.

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Билеты от 5 евро: куда можно улететь

Из Львова

Рига

Вроцлав

Дюссельдорф

Манчестер

Мемминген

Познань

Пиза

Болонья

Из Киева

Варшава Модлин

Катовице

Манчестер

Милан-Бергамо

Рим Фьюмичино

Турин

В системе бронирования лоукостера также доступны другие интересные направления, но большинство уже по цене от 7,9 и 9,9 евро.

Пример бронирования билетов Киев – Варшава – Киев на сайте авиакомпании:

Из Одессы:

Гданьск

Катовице

Краков

Познань

Рим Фьюмичино

Болонья

В стоимость дешевых билетов входит лишь маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Распродажа будет продолжаться до 16 февраля, а путешествие нужно совершить с 1 по 28 февраля 2022 года.

Акционные билеты можно забронировать на странице распродажи. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.