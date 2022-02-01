Ryanair продает билеты из городов Украины от 5 евро: список акционных направлений
Источник:Ryanair
Ирландский лоукостер Ryanair устроил распродажу. Предлагает своим клиентам билеты на февраль от 5 евро в одну сторону.
Полететь по такой цене можно из трех городов Украины – Киева, Львова и Одессы.
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Билеты от 5 евро: куда можно улететь
Из Львова
- Рига
- Вроцлав
- Дюссельдорф
- Манчестер
- Мемминген
- Познань
- Пиза
- Болонья
Из Киева
- Варшава Модлин
- Катовице
- Манчестер
- Милан-Бергамо
- Рим Фьюмичино
- Турин
Пример бронирования билетов Киев – Варшава – Киев на сайте авиакомпании:
Из Одессы:
- Гданьск
- Катовице
- Краков
- Познань
- Рим Фьюмичино
- Болонья
В стоимость дешевых билетов входит лишь маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.
Распродажа будет продолжаться до 16 февраля, а путешествие нужно совершить с 1 по 28 февраля 2022 года.
Акционные билеты можно забронировать на странице распродажи. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.Интересно! Лоукостер Ryanair заявил об открытии новых рейсов – авиаперевозчик запустит 13 маршрутов из четырех аэропортов Украины.