Ryanair оптимистично прогнозирует быстрое возобновление перелетов: что планирует авиаперевозчик

Авиакомпания Ryanair сейчас является одной из крупнейших по пассажиропотоку в Европе. С постепенным открытием стран после пандемии, авиаперевозчик запустил уже около 100 новых рейсов.

Исполнительный директор компании выразил надежду, что уже через несколько месяцев короткие перелеты вернутся к показателям, которые были до пандемии.

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Прогнозы авиаперевозчика

Восстановление путешествий по Европе и ослабление ограничений для полностью вакцинированных путешественников привели к значительному росту спроса. Дублинский перевозчик прогнозирует, что в течение следующих 3 месяцев он будет перевозить около 10,5 миллиона пассажиров в месяц.

В течение зимы ценообразования будет продолжать расти, но оно все равно будет ниже уровня в Covid,

– сказал исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.

Кроме того, авиаперевозчик планирует расширять свою авиабазу и заказать еще 55 новых самолетов Boeing.

Рынок авиаперевозок возвращается к привычному, динамического режима. Поэтому большие лоукостеры также расширяют график полетов. Например, EasyJet, Wizz Air, Eurowings, SkyUp, Bees Airline и другие запускают новые направления.

что Ryanair имеет более 70 рейсов из 5 украинских аэропортов. Это 19 маршрутов из Львова, 33 - из Киева, 13 рейсов из Одессы и 6 из Харькова. Авиаперевозчик устраивает распродажи и вообще стоимость билетов составляет от 10 до 25 евро в одну сторону в зависимости от направления и спроса.