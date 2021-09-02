В Румынии поставили автомат, который выдает бесплатный билет на проезд за 20 приседаний
Источник:SportsFestival
Оздоровительную кампанию проводят в городе Клуж-Напока. На Одной из остановок установили специальный автомат, который выдает билетна разовую поездку, если сделать 20 приседаний. Срок действия проездного - 7 дней.
Такую акцию проводили в том году, но впоследствии ее прекратили. Возобновили работу автомата с 23 августа, и пока ограничений во времени она не имеет.
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Проехать в автобусе по приседания
Компания называется "оздоровительный билет". Она позволяет жителям города и туристам проехаться в автобусе бесплатно, если перед тем "заработать" на него приседаниями. Цель проекта: поощрить всех искать способы внедрения спорта в свой распорядок дня.
Как работает автомат / Фото з фейсбука SportsFestival
Интеллектуальную систему продажи билетов установили на автовокзале Memorandumului Sud. Она работает на станции South Memo с 08.00 до 20.00 ежедневно.
Билет на проезд по 20 приседаний / Фото з фейсбука SportsFestival
Интересно знать, что в прошлом году бесплатные билеты "наприседали" 55 тысяч человек. В этом году хотят побить рекорд.