Заинтересовала локация? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Daily Mail.
Что делает отдых в Лапландии таким незабываемым?
Тревел-журналистка Хейли Минн отправилась в Рованиеми, Финляндия, чтобы почувствовать настоящий арктический холод и увидеть северное сияние. Температура там опускалась до – 35 градусов, и даже многослойная одежда не спасала от морозного ветра. Однако Хейли не испугалась: она надела термокомбинезон, кожаные штаны, две пары перчаток, шарфы, термоноски и стеганое пальто, и отправилась навстречу приключениям.
Как выглядит северное сияние: смотреть видео
Ее путешествие началось со знакомства с хаски на ферме: несмотря на холод, собаки были энергичными и весело бегали, а Хейли получила большую порцию счастья от мокрых поцелуев от щенков. Сначала катание на санках пришлось отменить из-за морозов, но ее настроение не испортилось, ведь даже короткая прогулка на снегоходах подарила сказочные зимние пейзажи с заснеженными деревьями.
В деревне Санта-Клауса журналистка встретила самого Санту и его северных оленей, а потом попробовала местную кухню – суп из лосося, сосиски и традиционные десерты из имбирного печенья. Особым моментом стал тур на северное сияние: холодный, чистый воздух сделал свет невероятно ярким и четким, а сияние танцевало над небом во всей своей красе.
Хейли рассказывает, что несмотря на экстремальные морозы, опыт был того стоит.
Это было невероятное приключение, а морозные температуры только добавляли очарования зимним пейзажам и делали каждый момент особенным,
– говорит она.
Туристы на платформе Quora советуют избегать Лапландии с середины июня до середины августа – в этот период огромные "облака" комаров могут испортить любую поездку. Но до и после этого сезона регион становится настоящим раем для путешественников: здесь открываются пешеходные маршруты через горы и фьорды Норвегии, побережья Северного Ледовитого моря и финскую часть Лапландии.
Рованиеми в Финляндии / фото Википедии
Вы сможете увидеть северных оленей, свободно блуждающих вокруг, а также попробовать местную рыбалку в больших северных реках. Северное сияние не ограничивается зимним сезоном, ведь его можно наблюдать круглый год, пока есть темная ночь, а лучший шанс увидеть сияние часто выпадает осенью перед первым снегом.
Облачность оставляет все на удачу: иногда огни танцуют ярко и незабываемо, а иногда прячутся за облаками. Поэтому Лапландия всегда остается загадкой, которая делает поездку особенно увлекательной.
