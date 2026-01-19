Куда не стоит ехать путешествовать в 2026 году?

  • Мы уже рассказывали о худших направлениях для отпуска в 2026 году. Например, столица Мексики столкнулась с острой реакцией на джентрификацию, краткосрочную аренду и рост цен на жилье. В июле 2025 года в городе произошли массовые протесты, которые иногда переросли в насилие.

  • Или же, узнайте, какой остров признали худшим для визита в 2026 году. Это место страдают от последствий чрезмерного туризма: увеличились пробки, удлинилось время в пути, выросли цены на аренду жилья, а местные жители все чаще не могут позволить себе проживание в популярных зонах.