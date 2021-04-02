Японские сакуры начали цвести раньше всех предыдущих годов. Исследователи называют причиной такого раннего цветения изменения климата.

Пик распускания цветения в Киото пришелся на 26 марта. Однако, первая сакура в этом году расцвела в городе Хиросима 11 марта, пишет издание Japan Forward.

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Ученый из осакского университета Ясуюки Аоно, сообщил, что раннее цветение, которые он обнаружил в этом году, были 27 марта во 1612, 1409 и 1236 годах, хотя за некоторые годы таких данных нет.

Мы можем сказать, что это, скорее всего, из-за влияния глобального потепления, – сказал Шунджи Анбе, служащий подразделения наблюдений Японского метеорологического агентства.

Как известно, средняя температура в марте в Киото поднялась до 10,6 ° С, тогда как еще в 1953-м держалась 8,6 ° С В 2021 году средняя температура в Японии составила 12,4 ° С

В Японии слишком рано зацвели сакуры / Фото: Getty Images

Сакура – известный символ Японии и японской культуры. Обычно деревья цветут примерно две недели ежегодно, начиная с первой почки и заканчивая опадением всех цветений.

Японцы издавна почитают это растение. Со времен Мэйдзи изображение сакуры содержатся на головных уборах учащихся и военных, как показатель ранга. В настоящее время используется на гербах полиции и сил самообороны Японии. Кроме того, сакура – традиционный символ женской молодости и красоты.