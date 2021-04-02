Японські сакури розпочали цвісти найраніше за останні 1200 років. Дослідники називають причиною такого раннього цвіту зміни клімату.

Пік розпускання цвіту у Кіото припав на 26 березня. Проте, перша сакура цьогоріч розцвіла в місті Хіросіма 11 березня, пише видання Japan Forward.

​Читайте також На Закарпатті зацвіла Долина шафранів: фото

Вчений з Осакського університету Ясуюкі Аоно, повідомив, що найраніше цвітіння, які він виявив до цього року, були 27 березня у 1612, 1409 та 1236 роках, хоча за деякі роки таких даних немає.

Ми можемо сказати, що це, найімовірніше, через вплив глобального потепління, – сказав Шунджі Анбе, службовець підрозділу спостережень Японського метеорологічного агентства.

Як відомо, середня температура в березні в Кіото піднялася до 10,6 ° С, тоді як ще у 1953-му трималася 8,6 ° С. У 2021 році середня температура в Японії склала 12,4 ° С.

В Японії занадто рано зацвіли сакури / Фото: Getty Images

Сакура – відомий символ Японії та японської культури. Зазвичай дерева цвітуть приблизно два тижні щороку, починаючи з першої бруньки й закінчуючи опаданням усіх цвітінь.

Японці здавна шанують цю рослину. З часів Мейдзі зображення сакури містяться на головних уборах учнів і військових, як показник рангу. В наш час використовується на гербах поліції та сил самооборони Японії. Крім того, сакура – традиційний символ жіночої молодості та краси.