ИЧР впервые был опубликован в 1990 году с целью стать более комплексным показателем развития человечества, чем чисто экономические показатели, такие как валовой внутренний продукт. Индекс включает три измерения человеческого развития:

Это интересно Смертельно красиво: 5 озер мира, к которым туристам лучше не приближаться – фото

продолжительность здоровой жизни;

уровень образования;

экономический показатель достойного уровня жизни, измеряется величиной ВВП.

Различные показатели используются для количественной оценки эффективности стран в каждом измерении.

Показателями, использованными в отчете 2020 года, были:

продолжительность жизни при рождении;

ожидаемые года школьного обучения для детей;

средние годы обучения в школе для взрослых;

валовой национальный доход на душу населения.

Показатели используются для создания индекса здоровья, индекса образования и индекса дохода, каждый со значением от 0 до 1. Среднее геометрическое из трех индексов, кубовый корень произведения этих индексов, является индексом человеческого развития. Значение выше 0,800 классифицируется как очень высокое, от 0,700 до 0,799 высоко, от 0,550 до 0,699 как среднее и ниже 0,550 как низкое.

Данные, используемые для вычисления ИЧР, в основном поступают от учреждений ООН и международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, Всемирного банка, Международного валютного фонда и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Редко, когда один из показателей отсутствует, используются модели регрессии между странами. Благодаря усовершенствованным обновлением данных и методологии, значение ИЧР нельзя сравнить в отчетах о человеческом развитии, зато каждый отчет перечисляет ИЧР за некоторые предыдущие годы.

ИЧР имеет несколько ограничений в измерении человеческого развития стран. Есть такие аспекты человеческого развития, которые он не учитывает, такие как неравенство и участие в управлении. Это также среднее значение для больших групп людей, не может показать подробную статистику развития для различных регионов, этнических групп или пола.

Для решения одной из ограничений с учетом неравенства корректируется индекс человеческого развития (IЛР) в отчете 2010 года, в котором отмечается, что "IЛР является фактическим уровнем человеческого развития (с учетом неравенства)" и "ИЧР можно рассматривать как индекс" потенциального "человеческого развития".

В отчет о человеческом развитии включаются 193 государства-члены Организации Объединенных Наций, а также Палестина и Гонконг, однако ИЧР недоступен для Северной Кореи, Монако, Науру, Сан-Марино, Сомали и Тувалу. В целом ИЧР доступен для 189 стран.

В 10-ку лидеров вошли следующие государства:

В 2020 году Украина заняла в таблице 74 место с такими показателями:

Таблицу закрывает десятка самых бедных стран мира: Йемен, Эритрея, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо, Мали, Южный Судан, Бурунди, Чад, Центральноафриканская Республика, Нигерия заняв соответственно от 179 до 189 места с такими показателями:

Стоит сравнить показатели Украины с показателями самой успешной страны в 2020 году – Норвегии:

Подробнее с рейтингом стран можно ознакомиться на сайте Программы развития ООН.