ІЛР вперше був опублікований в 1990 році з метою стати більш комплексним показником розвитку людства, ніж суто економічні показники, такі як валовий внутрішній продукт. Індекс включає три виміри людського розвитку:
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- тривалість здорового життя;
- рівень освіти;
- економічний показник гідного рівня життя, що вимірюється величиною ВВП.
Показниками, використаними у звіті за 2020 рік, були:
- тривалість життя при народженні;
- очікувані роки шкільного навчання для дітей;
- середні роки навчання у школі для дорослих;
- валовий національний дохід на душу населення.
Показники використовуються для створення індексу здоров'я, індексу освіти та індексу доходу, кожен зі значенням від 0 до 1. Середнє геометричне з трьох індексів, кубовий корінь добутку цих індексів, є індексом людського розвитку. Значення вище 0,800 класифікується як дуже високе, від 0,700 до 0,799 високо, від 0,550 до 0,699 як середнє і нижче 0,550 як низьке.
Рідко, коли один із показників відсутній, використовуються моделі регресії між країнами. Завдяки вдосконаленим оновленням даних та методології, значення ІЛР не можна порівняти у звітах про людський розвиток, натомість кожен звіт перераховує ІЛР за деякі попередні роки.
ІЛР має кілька обмежень у вимірюванні людського розвитку країн. Є такі аспекти людського розвитку, які він не враховує, такі як нерівність та участь в управлінні. Це також середнє значення для великих груп людей, що не може показати детальнішу статистику розвитку для різних регіонів, етнічних груп чи статі.
Для вирішення одного з обмежень з урахуванням нерівності коригується індекс людського розвитку (IЛР) у звіті 2010 року, в якому зазначається, що "IЛР є фактичним рівнем людського розвитку (з урахуванням нерівності)" і "ІЛР можна розглядати як індекс "потенційного" людського розвитку".
У 10-ку лідерів увійшли такі держави:
У 2020 році Україна посіла в цій таблиці 74 місце з такими показниками:
Таблицю закриває десятка найбідніших країн світу: Ємен, Еритрея, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Буркіна-Фасо, Малі, Південний судан, Бурунді, ЧАД, Центральноафриканська Республіка, Нігерія зайнявши відповідно від 179 до 189 місця з такими показниками:
Варто порівняти показники України із показниками найуспішнішої країни у 2020 році – Норвегії:
Детальніше із рейтингом країн можна ознайомитися на сайті Програми розвитку ООН.