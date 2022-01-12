Рейтинг паспортов мира: какое место заняла Украина
Источник:Henley & Partners
В конце 2021 года Украина заняла 38 место в индексе привлекательности паспортов Henley Passport Index. Зато уже в первом квартале 2022-го поднялась на 35-е место.
Так, владельцы украинского паспорта могут путешествовать в 141 страну мира. Об этом свидетельствуют обнародованные 11 января данные Индекса паспортов от консалтинговой компании Henley & Partners.
Украина поднялась с 38-го на 35-е место, заключив договор о безвизовом доступе с французскими заморскими территориями и Оманом. Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с визой по прибытии в 141 страну мира,
– говорится в сообщении.
Читайте также Куда украинцы летали в 2021 году: список самых популярных направлений
В первую пятерку вошли паспорта следующих стран:
- Япония и Сингапур – 192 страны;
- Германия и Южная Корея – 190 стран;
- Финляндия, Италия, Люксембург и Испания – 189 стран;
- Австрия, Дания, Франция, Нидерланды и Швеция – 188 стран;
- Ирландия и Португалия – 187 стран.
По словам авторов рейтинга, обновленные результаты Индекса паспортов мира демонстрируют наибольший разрыв в возможностях безвизовых путешествий граждан с момента создания индекса 17 лет назад.
Индекс паспортов Henley & Partners на первый квартал 2022 года / Фото: henleyglobal.com
Согласно данным индекса, резиденты разных стран в 2006 году могли в среднем посетить 57 стран без предварительного получения визы, сегодня же это число выросло до 107.
В то же время возросло неравенство между странами Глобального Севера и Глобального Юга. Например, граждане Швеции и США могут путешествовать более чем по 180 направлениям без визы, тогда как владельцы паспортов Анголы, Камеруна и Лаоса только за 50-ю.
Интересно Украина попала в пятерку лидеров по возобновлению авиатрафика
Что известно об Индексе паспортов
Индекс паспортов Henley & Partners анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.
Рейтинг выходит более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA), поддерживающей крупнейшую в мире базу туристической информации.
Индекс публикуется ежеквартально. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые граждане могут въезжать без визы.