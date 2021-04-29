Соответствующий законопроект № 4162-1 поддержал 261 нардеп. Отметили, что это нужно, в частности, для создания системы взаимодействия всех участников туристической деятельности путем внедрения государственной электронной информационной системы.

Читайте также Таиланд снова ввел 14-дневный карантин после пересечения границы

Что предусматривает законопроект

Инициатива добавляет в закон "О туризме" несколько терминов. В частности, "посетитель", "однодневный посетитель", "экскурсовод", "сельская усадьба", "тур", "договор на туристическое обслуживание", "туристические услуги", "туристическая деятельность", "турагентская деятельность" и другие.

Кроме того, проект расширяет перечень классификации видов туризма.

Предусмотрели новые положения по внедрению декларации о туристической деятельности, регистрации субъектов этой деятельности и установлению их отчетности.

Согласно законопроекту, хотят разрешить объединение субъектов туризма.

Какова цель изменений

Авторы инициативы отмечают, что принятие законопроекта будет обеспечивать развитие туристической инфраструктуры, поступление денег в бюджет. Таким образом это повысит международный имидж Украины и ее привлекательность как туристического государства.

Кроме того, нардепы отмечают, что проект будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в сфере туризме.

Актуально Куда пойти в Киеве на майские праздники и Пасху: список небанальных мест