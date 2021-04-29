Відповідний законопроєкт № 4162-1 підтримав 261 нардеп. Зазначили, що це потрібно, зокрема, для створення системи взаємодії усіх учасників туристичної діяльності шляхом запровадження державної електронної інформаційної системи.

Читайте також Таїланд знову ввів 14-денний карантин після перетину кордону

Що передбачає законопроєкт

Ініціатива додає в закон "Про туризм" кілька термінів. Зокрема, "відвідувач", "одноденний відвідувач", "екскурсовод", "сільська садиба", "тур", "договір на туристичне обслуговування", "туристичні послуги", "туристична діяльність", "турагентська діяльність" тощо.

Крім того, проєкт розширює перелік класифікації видів туризму.

Передбачили нові положення щодо впровадження декларації про туристичну діяльність, реєстрації суб’єктів цієї діяльності та встановлення їх звітності.

Відповідно до законопроєкту, хочуть дозволити об’єднання суб’єктів туризсу.

Яка мета змін

Автори ініціативи наголошують, що прийняття законопроєкту забезпечуватиме розбудову туристичної інфраструктури, надходження грошей до бюджету. Таким чином це підвищить міжнародний імідж України та її привабливість як туристичної держави.

Крім того, нардепи зазначають, що проєкт сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу в сфері туризмі.

Актуально Куди піти у Києві на травневі свята та Великдень: список небанальних місць