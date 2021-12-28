Забронировать авиабилеты и узнать детали этой акции можно на официальном сайте авиакомпании Qatar Airways. Рассказываем больше о направлениях.
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Распродажа Qatar Airways из Украины на экзотические курорты
Так, авиаперевозчик предлагает туристам приобрести акционные билеты на пляжные курорты, в частности, Дубаи, остров Пхукет, Коломбо, Мальдивы, Сейшелы, Занзибар, Сидней и Мельбурн.
Маршрут предусматривает пересадку в базовом аэропорту Qatar Airways в Дохе – пассажир вылетает из Украины, а затем меняет лайнер и отправляется в конечную точку.
Акционные направления из Киева (цены указаны в обе стороны в эконом / бизнес-классе):
- Дубай – 9 900 гривен;
- Пхукет – 16 800 гривен / 47 500 гривен;
- Коломбо – 14 800 гривен / 43 900 гривен;
- Сейшелы – 18 900 гривен / 47 900 гривен;
- Мальдивы – 18 900 гривен / 85 100 гривен;
- Занзибар – 20 400 гривен / 47 900 гривен;
- Мельбурн – 37 900 гривен / 108 700 гривен;
- Сидней – 39 600 гривен / 123 400 гривен.
Акционные направления из Одессы (цены указаны в обе стороны в эконом / бизнес-классе):
- Коломбо – 15 300 гривен / 51 100 гривен;
- Пхукет – 20 100 гривен / 52 500 гривен;
- Мальдивы – 20 700 гривен / 93 400 гривен.
Все билеты в Qatar Airways включают перевозки ручной клади, багажа, питания и бесплатное использование бортовой системы развлечений.
Отмечается, что авиакомпания летает дважды в день в киевский аэропорт Борисполь и трижды в неделю в аэропорт Одесса.