Qatar Airways проводит распродажу: куда можно улететь из Украины и за сколько

Qatar Airways устроила распродажу по случаю 25-летия. Катарский авиаперевозчик предлагает билеты из Киева и Одессы в разные уголки планеты по выгодным тарифам.

Билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании или в мобильном приложении. Также рекомендуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua или skyscanner.

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Акционные билеты: направления и стоимость

Авиабилеты из Киева и Одессы можно приобрести по выгодным тарифам от 9 000 гривен в обе стороны в экономклассе и от 36 100 гривен в бизнес-классе.

Пришло время заново открыть для себя мир, воспользовавшись скидками на билеты и выгодными предложениями от Лучшей авиакомпании мира,

– говорится в сообщении.

Цены указаны за перелет в обе стороны в экономклассе.

Из Киева:

Пхукет – от 20 292 гривен;

– от 20 292 гривен; Мальдивы – от 21 714 гривен;

– от 21 714 гривен; Коломбо – от 15 578 гривен;

– от 15 578 гривен; Сейшелы – от 19 153 гривен;

– от 19 153 гривен; Дубай – от 9 892 гривен;

– от 9 892 гривен; Бангкок – от 15 147 гривен;

– от 15 147 гривен; Занзибар – от 21 008 гривен;

– от 21 008 гривен; Кейптаун – от 22 206 гривен;

– от 22 206 гривен; Сан-Паулу – от 43 998 гривен;

– от 43 998 гривен; Бали – от 23 356 гривен;

– от 23 356 гривен; Джакарта – от 25 713 гривен;

– от 25 713 гривен; Йоханнесбург – от 24 710 гривен;

– от 24 710 гривен; Найроби – от 23 252 гривен;

– от 23 252 гривен; Катманду – от 23 221 гривны;

– от 23 221 гривны; Маскат – от 13 569 гривен;

– от 13 569 гривен; Сидней – от 41 324 гривен;

– от 41 324 гривен; Эр-Рияд – от 20 657 гривен;

– от 20 657 гривен; Джедда – от 17 796 гривен;

– от 17 796 гривен; Дар-эс-Салам – от 22 283 гривен;

– от 22 283 гривен; Килиманджаро – от 26 010 гривен;

– от 26 010 гривен; Сеул – от 20 769 гривен;

– от 20 769 гривен; Сингапур – от 19 784 гривен;

– от 19 784 гривен; Дакка – от 24 909 гривен;

– от 24 909 гривен; Абу-Даби – 9 837 гривен;

– 9 837 гривен; Брисбен – от 42 981 гривны;

– от 42 981 гривны; Даммам – от 20 657 гривен;

– от 20 657 гривен; Луанда – от 29 753 гривен;

– от 29 753 гривен; Мельбурн – от 42 761 гривны;

– от 42 761 гривны; Куала-Лумпур – от 24 733 гривен;

– от 24 733 гривен; Окленд – от 42 270 гривен;

– от 42 270 гривен; Дели – от 15 009 гривен;

– от 15 009 гривен; Гоа – от 30 210 гривен;

– от 30 210 гривен; Мумбаи – от 16 088 гривен;

– от 16 088 гривен; Хошимин – от 28 134 гривен;

– от 28 134 гривен; Гонконг – от 21 862 гривен;

– от 21 862 гривен; Ханой – от 27 363 гривен;

– от 27 363 гривен; Энтеббе – от 28 377 гривен;

– от 28 377 гривен; Лагос – от 28 867 гривен;

– от 28 867 гривен; Дурбан – от 24 710 гривен;

– от 24 710 гривен; Исламабад – от 23 631 гривны;

– от 23 631 гривны; Лахор – от 26 245 гривен;

– от 26 245 гривен; Кочи – от 27 186 гривен;

– от 27 186 гривен; Абуджа – от 29 995 гривен;

– от 29 995 гривен; Лос-Анджелес – от 23 213 гривен;

– от 23 213 гривен; Аккра – от 32 885 гривен;

– от 32 885 гривен; Хараре – от 29 663 гривен;

– от 29 663 гривен; Кувейт – от 17 370 гривен;

– от 17 370 гривен; Ченнаи – от 26 784 гривен;

– от 26 784 гривен; Хартум – от 26 159 гривен;

– от 26 159 гривен; Абиджан – от 29 425 гривен;

– от 29 425 гривен; Могадишо – от 33 248 гривен;

– от 33 248 гривен; Сиэтл – от 23 350 гривен.

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Из Одессы:

Пхукет – от 20 146 гривен;

– от 20 146 гривен; Мальдивы – от 20 413 гривен;

– от 20 413 гривен; Коломбо – от 15 431 гривны;

– от 15 431 гривны; Бангкок – от 14 974 гривен;

– от 14 974 гривен; Бали – от 25 760 гривен;

– от 25 760 гривен; Сингапур – от 19 528 гривен;

– от 19 528 гривен; Луанда – от 31 283 гривен;

– от 31 283 гривен; Окленд – от 59 600 гривен;

– от 59 600 гривен; Дели – от 14 890 гривен;

– от 14 890 гривен; Хошимин – от 29 446 гривен;

– от 29 446 гривен; Гонконг – 21 771 гривна;

– 21 771 гривна; Ханой – от 28 620 гривен.

Базовый тариф предусматривает 23 килограмма регистрируемого багажа, ручную кладь, питание на борту самолета, а также премиальные мили Qmiles.

Распродажа будет продолжаться до 16 января и распространяется на рейсы до 30 октября 2022 года.

Напомним, при бронировании билетов до 31 января у вас есть шанс поучаствовать в розыгрыше 1 миллиона долларов, Porshe или эксклюзивного чартера на Мальдивы.