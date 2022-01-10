Билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании или в мобильном приложении. Также рекомендуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua или skyscanner.
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Акционные билеты: направления и стоимость
Авиабилеты из Киева и Одессы можно приобрести по выгодным тарифам от 9 000 гривен в обе стороны в экономклассе и от 36 100 гривен в бизнес-классе.
Пришло время заново открыть для себя мир, воспользовавшись скидками на билеты и выгодными предложениями от Лучшей авиакомпании мира,
– говорится в сообщении.
Цены указаны за перелет в обе стороны в экономклассе.
Из Киева:
- Пхукет – от 20 292 гривен;
- Мальдивы – от 21 714 гривен;
- Коломбо – от 15 578 гривен;
- Сейшелы – от 19 153 гривен;
- Дубай – от 9 892 гривен;
- Бангкок – от 15 147 гривен;
- Занзибар – от 21 008 гривен;
- Кейптаун – от 22 206 гривен;
- Сан-Паулу – от 43 998 гривен;
- Бали – от 23 356 гривен;
- Джакарта – от 25 713 гривен;
- Йоханнесбург – от 24 710 гривен;
- Найроби – от 23 252 гривен;
- Катманду – от 23 221 гривны;
- Маскат – от 13 569 гривен;
- Сидней – от 41 324 гривен;
- Эр-Рияд – от 20 657 гривен;
- Джедда – от 17 796 гривен;
- Дар-эс-Салам – от 22 283 гривен;
- Килиманджаро – от 26 010 гривен;
- Сеул – от 20 769 гривен;
- Сингапур – от 19 784 гривен;
- Дакка – от 24 909 гривен;
- Абу-Даби – 9 837 гривен;
- Брисбен – от 42 981 гривны;
- Даммам – от 20 657 гривен;
- Луанда – от 29 753 гривен;
- Мельбурн – от 42 761 гривны;
- Куала-Лумпур – от 24 733 гривен;
- Окленд – от 42 270 гривен;
- Дели – от 15 009 гривен;
- Гоа – от 30 210 гривен;
- Мумбаи – от 16 088 гривен;
- Хошимин – от 28 134 гривен;
- Гонконг – от 21 862 гривен;
- Ханой – от 27 363 гривен;
- Энтеббе – от 28 377 гривен;
- Лагос – от 28 867 гривен;
- Дурбан – от 24 710 гривен;
- Исламабад – от 23 631 гривны;
- Лахор – от 26 245 гривен;
- Кочи – от 27 186 гривен;
- Абуджа – от 29 995 гривен;
- Лос-Анджелес – от 23 213 гривен;
- Аккра – от 32 885 гривен;
- Хараре – от 29 663 гривен;
- Кувейт – от 17 370 гривен;
- Ченнаи – от 26 784 гривен;
- Хартум – от 26 159 гривен;
- Абиджан – от 29 425 гривен;
- Могадишо – от 33 248 гривен;
- Сиэтл – от 23 350 гривен.
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Из Одессы:
- Пхукет – от 20 146 гривен;
- Мальдивы – от 20 413 гривен;
- Коломбо – от 15 431 гривны;
- Бангкок – от 14 974 гривен;
- Бали – от 25 760 гривен;
- Сингапур – от 19 528 гривен;
- Луанда – от 31 283 гривен;
- Окленд – от 59 600 гривен;
- Дели – от 14 890 гривен;
- Хошимин – от 29 446 гривен;
- Гонконг – 21 771 гривна;
- Ханой – от 28 620 гривен.
Базовый тариф предусматривает 23 килограмма регистрируемого багажа, ручную кладь, питание на борту самолета, а также премиальные мили Qmiles.
Напомним, при бронировании билетов до 31 января у вас есть шанс поучаствовать в розыгрыше 1 миллиона долларов, Porshe или эксклюзивного чартера на Мальдивы.