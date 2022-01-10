Билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании или в мобильном приложении. Также рекомендуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua или skyscanner.

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Акционные билеты: направления и стоимость

Авиабилеты из Киева и Одессы можно приобрести по выгодным тарифам от 9 000 гривен в обе стороны в экономклассе и от 36 100 гривен в бизнес-классе.

Пришло время заново открыть для себя мир, воспользовавшись скидками на билеты и выгодными предложениями от Лучшей авиакомпании мира,
– говорится в сообщении.

Цены указаны за перелет в обе стороны в экономклассе.

Из Киева:

  • Пхукет – от 20 292 гривен;
  • Мальдивы – от 21 714 гривен;
  • Коломбо – от 15 578 гривен;
  • Сейшелы – от 19 153 гривен;
  • Дубай – от 9 892 гривен;
  • Бангкок – от 15 147 гривен;
  • Занзибар – от 21 008 гривен;
  • Кейптаун – от 22 206 гривен;
  • Сан-Паулу – от 43 998 гривен;
  • Бали – от 23 356 гривен;
  • Джакарта – от 25 713 гривен;
  • Йоханнесбург – от 24 710 гривен;
  • Найроби – от 23 252 гривен;
  • Катманду – от 23 221 гривны;
  • Маскат – от 13 569 гривен;
  • Сидней – от 41 324 гривен;
  • Эр-Рияд – от 20 657 гривен;
  • Джедда – от 17 796 гривен;
  • Дар-эс-Салам – от 22 283 гривен;
  • Килиманджаро – от 26 010 гривен;
  • Сеул – от 20 769 гривен;
  • Сингапур – от 19 784 гривен;
  • Дакка – от 24 909 гривен;
  • Абу-Даби – 9 837 гривен;
  • Брисбен – от 42 981 гривны;
  • Даммам – от 20 657 гривен;
  • Луанда – от 29 753 гривен;
  • Мельбурн – от 42 761 гривны;
  • Куала-Лумпур – от 24 733 гривен;
  • Окленд – от 42 270 гривен;
  • Дели – от 15 009 гривен;
  • Гоа – от 30 210 гривен;
  • Мумбаи – от 16 088 гривен;
  • Хошимин – от 28 134 гривен;
  • Гонконг – от 21 862 гривен;
  • Ханой – от 27 363 гривен;
  • Энтеббе – от 28 377 гривен;
  • Лагос – от 28 867 гривен;
  • Дурбан – от 24 710 гривен;
  • Исламабад – от 23 631 гривны;
  • Лахор – от 26 245 гривен;
  • Кочи – от 27 186 гривен;
  • Абуджа – от 29 995 гривен;
  • Лос-Анджелес – от 23 213 гривен;
  • Аккра – от 32 885 гривен;
  • Хараре – от 29 663 гривен;
  • Кувейт – от 17 370 гривен;
  • Ченнаи – от 26 784 гривен;
  • Хартум – от 26 159 гривен;
  • Абиджан – от 29 425 гривен;
  • Могадишо – от 33 248 гривен;
  • Сиэтл – от 23 350 гривен.

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Из Одессы:

  • Пхукет – от 20 146 гривен;
  • Мальдивы – от 20 413 гривен;
  • Коломбо – от 15 431 гривны;
  • Бангкок – от 14 974 гривен;
  • Бали – от 25 760 гривен;
  • Сингапур – от 19 528 гривен;
  • Луанда – от 31 283 гривен;
  • Окленд – от 59 600 гривен;
  • Дели – от 14 890 гривен;
  • Хошимин – от 29 446 гривен;
  • Гонконг – 21 771 гривна;
  • Ханой – от 28 620 гривен.

Базовый тариф предусматривает 23 килограмма регистрируемого багажа, ручную кладь, питание на борту самолета, а также премиальные мили Qmiles.

Напомним, при бронировании билетов до 31 января у вас есть шанс поучаствовать в розыгрыше 1 миллиона долларов, Porshe или эксклюзивного чартера на Мальдивы.