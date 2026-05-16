Девять месяцев назад на платформе ютуб появился проект "Шлязошукачі", созданный двумя друзьями Денисом и Артуром. Ребята давно мечтали делать качественный украинский тревел-контент, который бы показывал невероятные уголки мира без заезженных шаблонов и банального "туристического" взгляда.

Их история началась с большого желания создавать что-то свое, настоящее и атмосферное – то, что позволит зрителям посмотреть на мир по-новому. 24 Канал пообщался с Денисом о том, как родилась идея "Шляхошукачів", сколько стоит создание одного выпуска, какие трудности остаются за кадром и почему эти путешествия для них – значительно больше, чем просто съемки.

Смотрите также "Делайте, что хотите": украинка остановилась у местных в Париже и рассказала, что ее поразило

Почти без сна, со сложным монтажом и любовью к путешествиям: как работают "Шляхошукачі"?

Расскажите немного о себе: кем работаете и как познакомились с Артуром?

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Я занимаюсь ютубом уже примерно восьмой год. Сначала учился на ИТ-факультете и думал, что пойду работать разработчиком, но всегда было ощущение, что хочется делать что-то свое: снимать, придумывать, создавать собственные проекты.

Моя история с камерой началась просто: в 2018 году я поехал в Германию собирать клубнику и за заработанные деньги купил первую камеру. Сначала это был простой контент без лица и голоса, но желание делать качественнее только росло.

Артур последние семь лет работает в сфере фото и видеосъемки. До этого много лет занимался музыкой, а с детства рисовал. Думаю, именно поэтому у него такое сильное чувство кадра, композиции и атмосферы. Он пришел в видео не просто как оператор, а как человек с очень визуальным мышлением.

Артур и Денис во время путешествия в Египет / фото предоставлены для 24 Канала

Познакомились мы уже после начала полномасштабной войны. Оба были за границей, но в разных странах. В конце 2023 года случайно встретились в Варшаве через общих знакомых. Поняли, что у нас много общего: путешествия, ютуб, видео.

Мне было интересно, как Артур снимает настолько атмосферно, а ему – что я делаю на платформе. Так из простого общения выросла дружба, а потом и совместный проект.

Как появилась идея "Шляхошукачів" и кто был ее инициатором?

Идея качественного тревел-контента сидела у меня в голове еще с 2020 года. В 2022-м в Австрии была первая попытка снять горнолыжный курорт, но без сценария и структуры результат мне не понравился, я даже не смонтировал тот материал. Поворотный момент произошел летом 2024-го в Закопане.

Артур просто снимал нашу поездку "по факту", для себя, а потом смонтировал фильм на час двадцать. Это было настолько классно, что я подумал: если "по фану" получается так атмосферно, то что будет, если подойти к этому серьезно?

Предложил Артуру попробовать. Он всегда за творческий движ, поэтому сразу согласился. В начале 2025 года мы уже серьезно обсудили формат, риски, зрителя и поняли: надо ехать и снимать.

Сколько времени прошло от идеи до первого выпуска и какие были трудности на старте?

Прошло всего несколько месяцев. Первой локацией выбрали Фуэртевентуру. Но в процессе я понял, что быть на Канарах и не рассказать о Тенерифе – это странно. Мы изменили логистику, часть билетов сгорела – это были наши первые "фейлы" и минусы в бюджете.

Кстати, первый выпуск снят задом наперед: сначала была Фуэртевентура, потом Тенерифе, но в сюжете история идет наоборот.

Первый выпуск о Канарах: смотреть видео

Самым тяжелым стал период монтажа, который длился три месяца. Именно тогда Артура сбила машина, ему делали операцию на руку. Но он продолжил монтировать даже после этого. Было много страхов и нехватки навыков, но мы решили: даже если не получится, это будет большой опыт.



День, когда Артура сбила машина / фото предоставлены для 24 Канала



День, когда Артура сбила машина / фото предоставлены для 24 Канала

Как происходит подготовка к новому выпуску?

Подготовка начинается с выбора страны или места. Здесь важно, чтобы о нем было что рассказать, но также мы должны смотреть на реальность: стоимость билетов, жилья, аренды авто и общей логистики. Поскольку аудитория у нас еще не очень большая, мы также анализируем, есть ли интерес к этой стране и может ли она "зацепить" зрителя.

Фото из путешествия на Мадейру / фото предоставлены для 24 Канала

После этого я создаю подробную карту путешествия. У нас маршрут расписан почти почасово: когда прилет, когда выезд, сколько времени на локацию, где возможны форс-мажоры, когда надо вставать, когда снимать и когда переезжать. Далее я делаю скелет сюжета: какие темы надо поднять, какая структура выпуска, где будет история, где современность, где атмосфера, а где эмоция.

Больше всего времени занимает именно сценарная часть, потому что важно не просто показать красивые кадры, а построить историю, которая будет держать зрителя.

Пока Артур монтирует предыдущий выпуск, сортирует материал, красит кадры, подбирает музыку, работает со звуком и темпом, я параллельно готовлю следующую поездку и сюжет. Сейчас мы пришли к ритму примерно один выпуск раз в два месяца.

Насколько дорогим является один выпуск и от чего зависит бюджет?

Бюджет очень зависит от страны. Больше всего влияют авиабилеты, жилье, аренда авто, топливо, входные билеты на локации и общая логистика. Например, Египет пока был для нас одним из самых дорогих выпусков.

Фото из путешествия в Египет / фото предоставлены для 24 Канала

Сами перелеты были достаточно дорогими, даже несмотря на пересадки, хотя уже внутри страны жилье было относительно недорогим. В общем поездка в Египет обошлась нам примерно в 1600 – 1800 долларов.

Случались ли форс-мажоры во время съемок?

Да, и самый частый наш форс-мажор – это погода. На Мадейре мы закладывали три запасных дня, но все равно сняли материал буквально вплотную к вылету.

Бывали дни, когда мы спали по 4 – 6 часов, потому что надо было успеть на рассвет, доехать на локацию, снять нужные кадры, а потом поехать дальше. На Мальте Артур достаточно глубоко порезал руку. Это уже можно будет увидеть в новом выпуске.

Но в целом мы стараемся воспринимать форс-мажоры как часть процесса. В тревел-съемках почти никогда не бывает идеального плана, потому что страна, погода, дороги и случайности всегда вносят свои правки.

Насколько истощает постоянная съемка во время путешествия?

Очень изматывает. Но мы изначально воспринимали это не как отдых, а как работу. Если надо снять результат, мы будем работать, пока не снимем. И результат должен быть качественным.

Часто бывает, что мы не успеваем нормально поспать или поесть. В путешествии ты будто находишься в красивом месте, но не можешь просто сесть и полностью насладиться моментом.

Денис и Артур спят в аэропорту во время длинных пересадок / фото предоставлены для 24 Канала

Постоянно думаешь: какой кадр, какой свет, что сказать, что доснять, хватит ли материала и работает ли история. Но, несмотря на все эти нюансы, нам нравится то, чем мы занимаемся. Мы видим новые места, проживаем новый опыт, знакомимся со страной не поверхностно, а глубже, потому что постоянно пытаемся понять ее характер и передать это в видео.

Мы шутим, что по-настоящему отдохнем в этих странах когда-то потом, когда приедем туда уже без камер. Но даже в этом рабочем режиме мы все равно стараемся уловить атмосферу места. Потому что если мы ее не почувствуем, то и зритель ее не почувствует.

Какую главную цель вы вкладываете в "Шляхошукачі"?

Нам хочется показывать людям мир. Не просто красивые локации, а настоящую атмосферу места, его историю, характер, людей и детали, которые часто остаются за кадром в обычных туристических видео.

Для нас важно, чтобы зритель не просто посмотрел выпуск, а будто действительно прожил это путешествие вместе с нами: почувствовал страну, ее темп, настроение, красоту, иногда хаос, странность и что-то очень человеческое.

Многие люди сейчас не могут позволить себе путешествия, особенно во время полномасштабной войны. И для нас очень важно, что наши выпуски могут хотя бы на час перенести человека в другое место. Ну и, конечно, нам очень нравится развивать украинский контент. Мы хотим, чтобы наши выпуски были не просто видео о путешествиях, а маленькими документальными фильмами, после которых остается ощущение: "Я будто действительно там побывал".

Смотрите также Где искать настоящие открытия: украинцы назвали недооцененные города мира для путешествий

Бывают ли моменты, когда из-за небольшого количества просмотров опускаются руки?

У нас был расчет, что если первое видео соберет хотя бы 5 – 10 тысяч просмотров, это уже будет очень хорошо. И тут нам очень повезло, потому что людям начали заходить наши выпуски.

Зрители начали оставлять комментарии, лайки, поддерживать нас, и это очень повлияло на продвижение видео в ютубе. Имея всего несколько выпусков, я считаю, что мы уже имеем очень хороший результат. Поэтому сейчас мотивация не падает, а наоборот – только растет.

Хочется продолжать и делать еще лучше. Перед публикацией первого видео я сразу говорил Артуру: если просмотров не будет – не расстраиваемся и пробуем дальше. Это ютуб, и здесь многое зависит не только от качества, но и от алгоритмов, темы, момента и большой доли рандома.

Как видите развитие проекта в будущем?

Наша главная задача сейчас – это выйти на такой уровень, чтобы канал мог финансово держать себя на плаву. Тогда мы сможем не думать постоянно, где найти деньги на следующую поездку, а больше вкладываться в творчество, качество и масштаб.

Хочется делать больше выпусков, делать их быстрее, но не терять качество. Возможно, когда-то придем и к большому экрану, кто знает.

Также очень хочется со временем показывать не только популярные направления, но и менее хайповые страны и места. Потому что часто именно там есть очень много настоящего, неочевидного и интересного. Просто для этого нужна большая аудитория, которая будет готова идти с нами не только в "топовые" страны, но и в менее очевидные путешествия.

Проект "Шляхошукачі" / фото с платформы ютуб

"Шляхошукачі" – это не просто тревел-контент, а действительно атмосферные и информативные истории о путешествиях, которые захватывают и позволяют по-новому посмотреть на мир. Важно поддерживать такие проекты просмотрами и активностью, ведь подобный украинский контент должен развиваться и занимать достойное место в медиапространстве.