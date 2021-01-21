Пара украинцев Владимир Муляр и Ярина Цветок путешествуют по миру на велосипеде. Вместе с ними всегда рядом их 5-летний сын. Карантин и закрыты границы не остановили заядлых путешественников и они продолжают исследовать мир.

Авторы и создатели влога "Двухколесные хроники" дали интервью редакции "О, Море", в котором они рассказали о путешествиях, ощущение счастья и как монетизировать свой блог.

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"Двухколесные хроники": история создания

Начались путишествия создатилей "Двухколесных хроник" в октябре 2010 года. В 2014 году начали вести влоги на YouTube. По состоянию на сейчас они уже посетили 35 стран, а в планах весь мир.

Владимир, Ирина и Марко путешествуют на велосипедах, свои видео они снимают в пути, тут же их монтируют и выкладывают. У них нет съемочной группы или других людей в команде. Поэтому все их приключения – это настоящая жизнь.

Мы делаем все в дороге, часто не зная, что будет в следующей серии. Учитывая что монтаж наших видео довольно сложный, это непросто, нужны определенные условия, чтобы смонтировать одно такое видео,

– рассказали влогеры.

Монтаж длится два дня, которые путешественники делают в гостинице, после чего сразу отправляются в путь.

"Наши видео – на 100% наша собственная работа, включая музыкальный саундтрек (кроме одного сезона)", – отмечают путешественники.

Реально ли зарабатывать на влоге

Зарабатывать на влоге пара начала не сразу. Говорят, к этому надо было наснимать много видео и расширить свою аудиторию.

Долгое время мы не могли достичь монетизации, поэтому просто делали влоги для "фана". Но со временем, где-то начиная с 2017 года, наша аудитория выросла, появились первые спонсоры, мы поняли, что нравимся людям, что можем делать действительно интересный контент и соответственно добиться успеха. Это был долгий путь, но мы любили наше дело, поэтому не покинули,

– поделились авторы "Двухколесные хроники".

И только в 2020 году пара начала получать доход непосредственно с YouTube.

"На самом деле, успех – это не только, когда вас удовлетворяет показатель финансового дохода на YouTube. Успех – это когда вы счастливы от того, что делаете и вас удовлетворяет показатель финансового дохода на YouTube", – заявили путешественники.

Где следить слідкувати за "Двухколесными хрониками":