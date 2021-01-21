Пара українців Володимир Муляр та Ярина Квітка мандрують світом на велосипедах. Разом з ними завжди поруч їхній 5-річний син. Карантин і закриті кордони не зупинили затятих мандрівників і вони продовжують досліджувати світ.

Автори і творці влогу "Двоколісні хроніки" дали інтерв'ю редакції "О, Море", в якому вони розповіли про мандри, відчуття щастя та як монетизувати свій блог.

Цікаво! Як купити дешеві авіаквитки: 17 простих способів

"Двоколісні хроніки": історія створення

Почались мандри "Двоколісних хронік" у жовтні 2010 року. У 2014 році почали вести влог на YouTube. Станом на зараз вони вже відвідали 35 країн, а у планах увесь світ.

Володимир, Ярина та Марко мандрують на велосипедах, свої відео вони знімають у дорозі, тут же їх монтують і викладають. У них немає знімальної групи чи інших людей у команді. Тож всі їхні пригоди – це справжнє життя.

Ми робимо все в дорозі, часто не знаючи, що буде в наступній серії. Враховуючи що монтаж наших відео доволі складний, це непросто, потрібні певні умови, щоб змонтувати одне таке відео,

– розповіли влогери.

Монтаж триває два дні, які мандрівники проводять у готелі, після чого одразу вирушають у дорогу.

"Наші відео – на 100% наша власна робота, включно з музичним саундтреком (окрім одного сезону)", – наголошують мандрівники.

Чи реально заробляти на влогу

Заробляти на влогу пара почала не одразу. Кажуть, до цього треба було назнімати багато відео, розширити свою аудиторію.

Довгий час ми не могли досягти монетизації, тож просто робили влог для "фану". Але з часом, десь починаючи з 2017 року, наша аудиторія зросла, з'явилися перші спонсори, ми зрозуміли, що подобаємося людям, що можемо робити справді цікавий контент і відповідно досягти успіху. Це був довгий шлях, але ми любили нашу справу, тому не покинули її,

– поділилися автори "Двоколісних хронік".

І лише в 2020 році пара почала отримувати дохід безпосередньо з YouTube.

"Насправді, успіх – це не лише, коли вас задовільняє показник фінансового доходу на YouTube. Успіх – це коли ви щасливі від того, що робите і вас задовільняє показник фінансового доходу на YouTube", – заявили мандрівники.

Де слідкувати за "Двоколісними хроніками":