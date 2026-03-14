Куда поехать весной в Украине: 4 идеи для насыщенного путешествия на выходные

Весна – один из лучших периодов для путешествий по Украине. После зимы природа оживает, погода позволяет много гулять, а популярные туристические локации еще не переполнены летними толпами. Если хочется сменить обстановку хотя бы на несколько дней, в Украине есть немало направлений, куда можно отправиться, чтобы перезагрузиться.

Со ссылкой на Visit Ukraine рассказываем о четырех идеях для путешествий по Украине, чтобы наконец-то вырваться из рутины и перезагрузиться.

Куда поехать в Украине весной?

Озеро Синевир. Озеро Синевир – это одна из самых известных природных локаций страны и настоящая жемчужина Закарпатья. Весной здесь особенно атмосферно: горные леса оживают после зимы, воздух наполняется ароматом хвои, а туристов значительно меньше, чем в летний сезон. Это прекрасное место для неспешных прогулок вокруг озера, фотосессий и отдыха на природе.

По дороге стоит посетить Реабилитационный центр бурого медведя, где можно увидеть животных в естественных условиях, а также поесть в местных колоритных заведениях, где готовят блюда закарпатской кухни.



Озеро Синевир на Закарпатье

Львов на Пасху. Львов весной превращается в одну из самых романтичных туристических локаций, особенно во время Пасхи. В этот период город наполняется праздничными ярмарками, мастер-классами по росписи писанок и традиционными забавами.

Туристам стоит прогуляться по историческому центру, посетить храмы во время праздничных богослужений и посетить Шевченковский гай, который из года в год превращается в эпицентр празднования Пасхи.

До Пасхи остался месяц, а потому есть достаточно времени, чтобы спланировать идеальную поездку.



Шевченковский гай на Пасху

Буковель. Весна – это лучшее время, чтобы недорого отдохнуть в Буковеле. Большинство туристов едут сюда зимой и летом, а потому весной даже самые дорогие отели снижают цены вдвое. После завершения горнолыжного сезона и до начала лета в Буковеле значительно спокойнее.

В этот период в горах уже теплее, но вершины еще могут быть покрыты снегом, что создает красивые контрасты. Это хорошее время для прогулок, катания на велосипеде, отдыха на природе и релакса и лучших спа-отелях курорта.



Буковель весной

Тернопольская область. На Тернопольщине сохранилось немало крепостей и дворцов, которые особенно атмосферно выглядят именно весной – когда вокруг все зеленеет, а туристов еще немного. Советуем посетить Збаражский замок, Вишневецкий дворец, который называют "украинским Версалем" и Скалатский замок.

Как пишет Тернопольская ОГА, в регионе расположено более трети всех замков и дворцов Украины. Область занимает второе место в стране по количеству старинных замков и оборонительных сооружений.



Збаражский замок – крепость 17 века

