Инфекции, животные-людоеды и Самум: опасности, которые могут подстерегать туристов в Африке

25 мая отмечается День Африки. На этом континенте легко можно увидеть все то, о чем раньше мечтал. Однако одновременно здесь туристов ждут бесчисленные опасности.

Перед поездкой стоит выяснить детали, что вероятно будут угрожать жизни. Конечно, подготовившись, их можно избежать.

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Невыносимая жара

Именно то, что характерно для некоторых стран Африки. Поэтому всегда имейте головной убор и запасы воды.

Если же хотите отправиться в комфортное путешествие, то делайте это в июле – августе, и выбирайте Южную Африку и Эфиопское нагорье.

Болезни и инфекции

Африка – очень теплый континент, поэтому здесь много паразитов и инфекций. Вы можете заразиться одной из болезней: холера, чума, малярия, желтая лихорадка, некаторози и анкилостомоз.

Как избежать заражения?

Холера – купайтесь в специально отведенных местах, пейте кипяченую или бутилированную воду, фрукты и овощи после мытья обливайте кипятком, и очевидно, тщательно соблюдайте правила гигиены.

– купайтесь в специально отведенных местах, пейте кипяченую или бутилированную воду, фрукты и овощи после мытья обливайте кипятком, и очевидно, тщательно соблюдайте правила гигиены. Чума – перед путешествием сделайте прививки, избегайте контактов с больными, останавливайтесь в приличных гостиницах и не контактируйте с грызунами и верблюдами.

– перед путешествием сделайте прививки, избегайте контактов с больными, останавливайтесь в приличных гостиницах и не контактируйте с грызунами и верблюдами. Малярия – завешивайте окна и двери сетками, используйте фумигаторы, чтобы малярийные комары не попали в помещение и не укусили вас.



Опасность малярийных комаров в Африке / Фото: SCIENCE PHOTO LIBRARY​

Желтая лихорадка (разносчиком инфекции является насекомое, похожее на комара) – это одна из самых опасных африканских инфекций, поэтому обязательно сделайте прививку.

(разносчиком инфекции является насекомое, похожее на комара) – это одна из самых опасных африканских инфекций, поэтому обязательно сделайте прививку. Некаторози и анкилостомоз – носите обувь с хорошей подошвой и не лежите на земле без подстилки и одежды. Ведь причиной заболевания являются мелкие черви, которые проникают в организм, прогрызая кожу.

Кроме того, в Африке существует еще отдельная группа заболеваний от насекомых: вухерериоз, лоаоз, лейшманиоз, африканский трипаносомоз, и червей: шистосомоз, стронгилоидоз, парагонимоз, клонорхоза, дракункулез.

Опасные животные

Конечно, в цивилизованном путешествии шанс встретить такую ​​опасность – мизерный, но, если собираетесь в поход без гида или на африканское сафари, то необходимо знать, что можно встретить таких диких и опасных животных: африканская гадюка, нильский крокодил, капские буйволы, бегемот и гиены. Ежегодно они влекут большое количество жертв.

Песчаная буря Самум

Недаром она имеет это название – "самум" означает ядовит. И такие бури действительно приводили к гибели целых караванов. Они наблюдаются в пустынях Северной Африки и Аравийского полуострова. Чаще всего встречаются весной и летом.



Песчаная буря Самум / Фото: vespig.wordpress.com

Примерно за час до бури, яркое солнце тускнеет, заволакивается мутной пленкой, а на горизонте появляется маленькое темное облако. Оно быстро увеличивается, и сразу за несколько минут день темнеет, и мелкая песчаная пыль попадает везде.

Террористические нападения

В некоторых государствах Африки есть опасность террористических нападений, особенно в столице Бамако, а также во многих районах северной и центральной части Мали. Гостиницы и рестораны часто подвергаются нападениям, а путешественники сталкиваются с терроризмом и похищениями. Но в Мали угрожают не только террористы, с особой осторожностью здесь нужно относиться к воде, потому что можно легко заразиться дранкулезом.

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Каннибализм

В западной части Африки расположена Нигерия, где проживает племя мамбила. До недавнего времени все они поголовно были каннибалами и могли бы оставаться таковыми, если бы только не страх перед властью.

Согласно поверью тело врага должно поедаться на месте боя. Для этого мясо отрезалось большим ножом. Считается, что сила врага перейдет к победителям вместе с его плотью.

Происходит ли это до сих пор – невозможно утверждать, но знать надо.