Речь идет о хорватском городе Пула, который удивляет путешественников своим величием и аутентичностью. Как пишет Mirror, этот уголок Адриатики способен подарить незабываемые впечатления без привычного для популярных курортов шума. Благодаря уникальному сочетанию истории и природы город становится настоящим открытием для ценителей спокойного отдыха.

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Почему Пулу называют хорватским Римом на семи холмах?

Пула является крупнейшим городом живописного полуострова Истрия, расположенного на севере Хорватии. Подобно итальянской столице, ее возвели на семи холмах, что в свое время отражало глубокое римское наследие и тщательно продуманное географическое планирование. Сегодня эти возвышенности дарят туристам потрясающие панорамные виды на город и морское побережье.

Главным украшением и гордостью Пулы является ее древнеримский амфитеатр, известный как Арена Пулы. Это грандиозное сооружение возвышается над городом уже более 2000 лет и считается одним из наиболее хорошо сохранившихся объектов такого типа в мире. И оно даже старше знаменитого Колизея.

Арена Пулы понравится поклонникам Колизея: смотрите видео

Арена создана из белого истрийского известняка и является единственным в мире римским амфитеатром, у которого полностью уцелели все четыре боковые башни. Путешественники часто делятся своим восторгом от посещения этой уникальной локации. Туристов может ошеломить сам масштаб Арены, которая могла вмещать до 20 тысяч зрителей.

Это интересно! Во времена Римской империи здесь проводили гладиаторские бои, а в Средневековье – рыцарские турниры. Сегодня же Арена функционирует как современная культурная площадка, где проводят концерты и кинофестивали для более 7 000 зрителей.

Что скрывают древние улицы и подземелья города?

Кроме величественного амфитеатра, Пула скрывает множество других тайн. Непосредственно под городскими улицами пролегает разветвленная сеть известняковых тоннелей Zerostrasse. Их построили в начале 20-го века для укрытий и хранения во время войны. Сейчас эти просторные подземные переходы открыты для прогулок и служат отличным спасением от летнего зноя.

В самом сердце старого города, на площади Форум, возвышается величественный Храм Августа, посвященный приемному сыну Юлия Цезаря. Хотя здание подверглось разрушениям во время Второй мировой войны, его тщательно реставрировали.

Теперь туристки и туристы могут любоваться античной архитектурой, отдыхая в уютных кафе рядом. Для тех, кто хочет совместить экскурсии с пляжным отдыхом, всего в нескольких минутах езды от центра расположен знаменитый Гавайский пляж (Hawaii Beach) с кристально чистой водой. Остановиться можно в отеле Park Plaza Histria Pula на живописном полуострове Верудела, который окружен сосновыми лесами и уютными галечными бухтами.

Что стоит знать о пляжах Пулы, в частности, Гавайском: смотрите видео

Чем еще удивляет полуостров Истрия и как спланировать путешествие?

Пула – это только начало знакомства с удивительным полуостровом Истрия, который часто называют спокойной и доступной альтернативой Италии. Этот регион славится своей уникальной гастрономической культурой. Здесь можно приобщиться к традиционной охоте на трюфели, продегустировать изысканные вина и оливковое масло на вершинах холмов, а также посетить средневековые города Мотовун, Ровинь и Пореч.

Особого внимания заслуживает Национальный парк Бриуны, расположенный неподалеку от побережья Фажаны. Этот архипелаг сочетает нетронутую природу и историю: здесь сохранились древнеримские руины, бывшая летняя резиденция Иосифа Броз Тито, сафари-парк с экзотическими животными и даже настоящие окаменелые отпечатки лап динозавров.

Обратите внимание! Для украинских путешественников путешествие в Истрию является очень удобным с точки зрения логистики. Добраться сюда можно на собственном авто через качественные автобаны Венгрии или воспользоваться бюджетными авиарейсами лоукостеров из соседних Польши или Венгрии непосредственно в аэропорт Пулы.

Лучшим временем для поездки считается июнь или сентябрь. В эти месяцы Адриатическое море остается теплым и чистым, а количество туристов и цены на жилье существенно снижаются, позволяя насладиться отдыхом в полной мере.