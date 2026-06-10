Йдеться про хорватське місто Пула, яке дивує мандрівників своєю величчю та автентичністю. Як пише Mirror, цей куточок Адріатики здатний подарувати незабутні враження без звичного для популярних курортів галасу. Завдяки унікальному поєднанню історії та природи місто стає справжнім відкриттям для поціновувачів спокійного відпочинку.

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Чому Пулу називають хорватським Римом на семи пагорбах?

Пула є найбільшим містом мальовничого півострова Істрія, розташованого на півночі Хорватії. Подібно до італійської столиці, її звели на семи пагорбах, що свого часу відображало глибоку римську спадщину та ретельно продумане географічне планування. Сьогодні ці височини дарують туристам приголомшливі панорамні краєвиди на місто та морське узбережжя.

Головною окрасою та гордістю Пули є її давньоримський амфітеатр, відомий як Арена Пули. Ця грандіозна споруда височіє над містом уже понад 2000 років і вважається одним із найкраще збережених об'єктів такого типу у світі. І вона навіть старша за знаменитий Колізей.

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Арена створена з білого істрійського вапняку і є єдиним у світі римським амфітеатром, у якого повністю вціліли всі чотири бічні вежі. Мандрівники часто діляться своїм захопленням від відвідування цієї унікальної локації. Туристів може приголомшити сам масштаб Арени, яка могла вміщувати до 20 тисяч глядачів.

Це цікаво! За часів Римської імперії тут проводили гладіаторські бої, а в Середньовіччі – лицарські турніри. Сьогодні ж Арена функціонує як сучасний культурний майданчик, де проводять концерти та кінофестивалі для понад 7 000 глядачів.

Що приховують стародавні вулиці та підземелля міста?

Окрім величного амфітеатру, Пула приховує безліч інших таємниць. Безпосередньо під міськими вулицями пролягає розгалужена мережа вапнякових тунелів Zerostrasse. Їх побудували на початку 20-го століття для укриттів і зберігання під час війни. Зараз ці просторі підземні переходи відкриті для прогулянок і слугують чудовим порятунком від літньої спеки.

У самому серці старого міста, на площі Форум, височіє величний Храм Августа, присвячений прийомному сину Юлія Цезаря. Хоча будівля зазнала руйнувань під час Другої світової війни, її ретельно реставрували.

Тепер туристки та туристи можуть милуватися античною архітектурою, відпочиваючи у затишних кав'ярнях поруч. Для тих, хто прагне поєднати екскурсії з пляжним відпочинком, усього за кілька хвилин їзди від центру розташований знаменитий Гавайський пляж (Hawaii Beach) із кришталево чистою водою. Зупинитися можна в готелі Park Plaza Histria Pula на мальовничому півострові Верудела, який оточений сосновими лісами та затишними гальковими бухтами.

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Чим ще дивує півострів Істрія та як спланувати подорож?

Пула – це лише початок знайомства з дивовижним півостровом Істрія, який часто називають спокійнішою та доступнішою альтернативою Італії. Цей регіон славиться своєю унікальною гастрономічною культурою. Тут можна долучитися до традиційного полювання на трюфелі, продегустувати вишукані вина та оливкову олію на вершинах пагорбів, а також відвідати середньовічні містечка Мотовун, Ровінь та Пореч.

Особливої уваги заслуговує Національний парк Бріуни, розташований неподалік від узбережжя Фажани. Цей архіпелаг поєднує незайману природу та історію: тут збереглися давньоримські руїни, колишня літня резиденція Йосипа Броз Тіто, сафарі-парк з екзотичними тваринами та навіть справжні скам'янілі відбитки лап динозаврів.

Зверніть увагу! Для українських мандрівників подорож до Істрії є дуже зручною з погляду логістики. Дістатися сюди можна на власному авто через якісні автобани Угорщини або скористатися бюджетними авіарейсами лоукостерів із сусідніх Польщі чи Угорщини безпосередньо до аеропорту Пули.

Найкращим часом для поїздки вважається червень або вересень. У ці місяці Адріатичне море залишається теплим і чистим, а кількість туристів та ціни на житло суттєво знижуються, дозволяючи насолодитися відпочинком повною мірою.