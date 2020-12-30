Известный путешественник в YouTube Антон Птушкин дал интервью Юрию Дудю. В нем он вспомнил времена, когда был ведущим программы "Орла и решки".

Вероятно, многие завидуют путешественникам, которые сделали путишествия своей работой. Однако блогер вспомнил, что это истощает и устаешь за перелеты и новые эмоции, сообщает Travel24.

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"Обычный день из жизни ведущего: утром впервые прыгаешь с парашюта, а в обед впервые видишь Большой каньон ... Ты очень устаешь от впечатлений и потом даже не можешь вспомнить, где был", – рассказал Антон.

Он дал совет, что на один город не нужно тратить больше, чем три дня. Именно в первые дни есть яркие впечатления от города.

Однажды команда "Орла и решки" ждали самолета в аэропорту и играли в "Города" по своим правилам – называть те населенные пункты, где ты был. Однажды долго не могли вспомнить название какого-то города, которое начинается на букву "Л". И только через некоторое время их оператор вспомнил, что они находились в городе Лиме.

Я думаю, что переездил. Немного "замылилася" голова,

– сознался блогер.

Также Птушкин вспомнил, как прошел кастинг на должность ведущего.

"Я пошел на кастинг и сказал, что давайте сам себя сниму, а не вы мне. Я не талантливый в импровизации ... Я снял видео о Троещине", - вспомнил ведущий.

Уже совсем скоро ему позвонил продюсер шоу и сообщил, что вылет за 2 недели.

Смотрите видео полного интервью Юрия Дудя с Антоном Птушкиным: