Відомий мандрівник у YouTube Антон Птушкін дав інтерв’ю Юрію Дудю. У ньому він згадав часи, коли був ведучим програми "Орла і Решки".

Певно, багато людей заздрять мандрівникам, які зробили подорожі своєю роботою. Проте блогер згадав, що це виснажує і втомлюєшся через перельоти та нові емоції, повідомляє Travel24.

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"Звичайний день з життя ведучого: вранці вперше стрибаєш з парашута, а в обід вперше бачиш Великий каньйон ... Ти дуже втомлюєшся від вражень і потім навіть не можеш згадати, де був", – розповів Антон.

Він дав пораду, що на одне місто не потрібно витрачати більше, ніж три дні. Саме у перші дні є яскраві враження від міста.

Одного разу команда "Орла і Решки" чекали літака в аеропорту і грали у "Міста" за своїми правилами – називати ті населені пункти, де ти був. Одного разу довго не могли згадати назву якогось міста, яке починається на букву "Л". І лише через деякий час їх оператор згадав, що вони перебували у місті Лімі.

Я думаю, що я переїздив. Трохи "замилилася" голова,

– зізнався блогер.

Також Птушкін згадав, як пройшов кастинг на посаду ведучого.

"Я пішов на кастинг і сказав, що давайте сам себе зніму, а не ви мене. Я не талановитий в імпровізації ... Я зняв відео про Троєщину", – згадав ведучий.

Вже зовсім скоро йому зателефонував продюсер шоу і повідомив, що виліт за 2 тижні.

Дивіться відео повного інтерв'ю Юрія Дудя з Антоном Птушкіним: