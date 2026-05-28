На море в Албанию: идеальный маршрут для путешествия на 5 дней

Албания в последние годы стала едва ли не самым популярным летним направлением среди украинских туристов. Это неудивительно, ведь в этой стране даже за пять дней можно успеть сменить несколько пейзажей: от оживленных курортных городов до почти безлюдных бухт с бирюзовой водой.

Туристка из Украины @naya_travels_, которая отдыхала в Албании, поделилась своим маршрутом по этой стране на 5 дней. Этот план идеально подходит для короткого отпуска, когда хочется получить максимум впечатлений от страны.

Читайте также Куда поехать, если вы впервые собрались в Хорватию: советы от местной жительницы

Как провести 5 дней в Албании?

День 1. После прилета в аэропорт Тираны сразу отправляйтесь на автобусе в Химаре. Ехать придется около 4 часов, но это тот редкий случай, когда время в пути не раздражает, а наоборот – захватывает. За окном постоянно меняются пейзажи: то горные серпантины, то побережье. Здесь сложно заснуть – хочется просто смотреть и ловить каждый кадр.

После заселения в отель или апартаменты стоит сразу выйти к морю. Украинка советует не откладывать первое знакомство с Албанией и отправиться на пляж Filikuri. Это небольшая, немного скрытая бухта с прозрачной водой, где идеально смыть усталость после дороги. Здесь же можно встретить первый закат солнца в Албании.



Filikuri Beach в Албании / Фото Michal Housa

День 2. Этот день стоит полностью посвятить пляжам Химаре. Можно гулять вдоль побережья пешком или доехать до Livadhi Beach. Это один из самых популярных пляжей региона с длинной береговой линией и спокойной водой.

Неподалеку спрятана настоящая жемчужина с бирюзовой водой и спокойной атмосферой – Aquarium Bay. Это крошечная бухта, куда обычно доходят не все туристы, поэтому здесь редко бывает людно.

Вечером можно посидеть в одном из ресторанов на берегу моря и заказать морепродукты.

День 3. Переезд из Химаре в Саранду. Следующие дни отпуска украинка советует провести в Саранде, где царит более курортная и шумная атмосфера. В этот день можно заехать в поселок Ксамил – это то самое место, которое прозвали "албанскими Мальдивами" из-за цвета воды и песка.

По возвращении в Саранду стоит прогуляться по набережной. Вечером город оживает: из баров звучит музыка, а кое-где слышен шум моря.

День 4. Один из самых ярких дней путешествия – морская прогулка к диким пляжам и островам вблизи Саранды. Здесь вода более прозрачная, а пейзажи – почти нереальные. Скалы, скрытые бухты, маленькие пляжи, куда можно попасть только с лодки, создают ощущение настоящего исследования.

Контраст между дикими локациями днем и вечерней Сарандой с клубами сделал этот день для украинки особенно насыщенным.

Заметим, что заказать круиз по островам из Саранды можно на сайте GetYourGuide. Стоит он около 1700 гривен с человека, а длится 5 часов.

День 5. Последний день в Албании стоит провести на берегу моря – без спешки и планов на день. Просто море, солнце и наслаждение последним днем отдыха.

Украинка рассказала, как провести 5 дней в Албании: видео

Что туристам надо знать об Албании?

Украинка, которая живет в Албании, поделилась несколькими важными нюансами, которые стоит знать туристам, которые собрались в эту страну. Во-первых, в Албании мало где можно рассчитаться карточкой. Даже некоторые популярные туристические локации принимают оплату исключительно наличными, а потому стоит обменять деньги на местную валюту – леки.

Во-вторых, здесь нет привычных для украинцев сервисов такси. Самый простой вариант – это попросить контакты таксиста у хозяев ваших апартаментов и писать ему в WhatsApp. Ну и последнее – в Албании нельзя взять кофе с собой и пить его в дороге, как это любят делать украинцы.