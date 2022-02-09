Пропустить последний месяц зимы: 5 лучших стран для отдыха в феврале

9 февраля 2022 , 18:17
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Источник:

The Page

Несмотря на то, что главным условием пересечения границы некоторых стран остается наличие сертификата о вакцинации, большинство из них существенно упростили условия въезда.

Так, граждане Украины, получившие полный курс вакцинации, смогут посетить Данию и Португалию без оказания негативного теста на коронавирус. Кроме того, впервые за два года свои границы для туристов откроет Австралия.

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Какие страны открыты для украинцев в феврале 2022 года

Евразийские страны:

  • Албания;
  • Бангладеш;
  • Болгария;
  • Босния и Герцеговина;
  • Великобритания;
  • Армения;
  • Греция;
  • Ирландия;
  • Испания;
  • Казахстан;
  • Молдова;
  • Непал;
  • Германия;
  • Южная Корея;
  • Северная Македония;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Сербия;
  • Словения;
  • Таиланд;
  • Узбекистан;
  • Финляндия;
  • Черногория;
  • Шри-Ланка.
Обратите внимание: Италия продлила запрет на въезд туристов из Украины.

Страны на Ближнем и Среднем Востоке:

  • Афганистан;
  • Ирак;
  • Иран;
  • Иордания;
  • Ливан;
  • ОАЭ;
  • Оман;
  • Турция.
  • Африканские страны:
  • Бенин;
  • Ботсвана;
  • Буркина-Фасо;
  • Бурунди;
  • Гамбия;
  • Гамбия;
  • Гана;
  • Эсватин;
  • Египет;
  • Замбия;
  • Зимбабве;
  • Кения;
  • Коморские острова;
  • Лесото;
  • Маврикий;
  • Малави;
  • Мальдивские острова;
  • Намибия;
  • Нигерия;
  • Южно-Африканская Республика;
  • Республика Джибути;
  • Республика Южный Судан;
  • Руанда;
  • Сейшельские острова;
  • Сомали;
  • Судан;
  • Сьерра-Леоне;
  • Танзания;
  • Того;
  • Тунис;
  • Уганда;
  • Федеративная Демократическая Республика Эфиопия;
  • Центральноафриканская Республика;
  • Чад.

 
Где провести отпуск в феврале / Фото Pexels

Страны Северной и Южной Америки:

  • Антигуа и Барбуда;
  • Аргентина;
  • Багамские острова;
  • Барбадос;
  • Белиз;
  • Бразилия;
  • Гаити;
  • Гайана;
  • Гватемала;
  • Гондурас;
  • Гренада;
  • Доминика;
  • Доминиканская Республика;
  • Эквадор;
  • Колумбия;
  • Коста-Рика;
  • Куба;
  • Мексика;
  • Никарагуа;
  • Панама;
  • Парагвай;
  • Перу;
  • Сальвадор;
  • Сент-Люсия;
  • США;
  • Ямайка.

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5 самых популярных направлений для отпуска в феврале

Египет

Египет остается самым привлекательным местом отдыха на протяжении всего года. И даже несмотря на то, что февраль – самый прохладный месяц, в стране сохраняется теплая температура воздуха. Погода позволяет купаться в море и загорать на пляже. Однако эксперты советуют отдавать предпочтение Шарм-эль-Шейху, ведь он защищен горами от сильного ветра.

Таиланд

 
Февраль – идеальный месяц для экскурсий по Таиланду / Фото Pexels

В феврале туристов, которые отправятся сюда, порадует отсутствие дождей и теплое море. Днем температура воздуха в феврале поднимается до 32-33 градусов. Февраль – идеальный месяц подходит для пляжного отдыха и экскурсий.

Объединенные Арабские Эмираты

Температура воздуха в этот месяц поднимается до 28 градусов, ночи также достаточно теплые – до 20 градусов. В то же время вода прогревается до 23 – 26 градусов.

Шри-Ланка

Зимой Шри-Ланка – одно из самых популярных направлений для пляжного отдыха. Температура воздуха в этот период днем ​​может расти до 28 градусов, к вечеру температура достигает 24 градусов. Температура воды в Индийском океане – до 27 градусов.

Доминикана

Доминикана привлекает туристов не только теплой погодой, красивыми пляжами, но и отличными возможностями для дайвинга. В феврале температура воздуха поднимается до 27 градусов. Карибское море прогревается до 26 градусов. Более того, зимой у острова можно даже увидеть китов.

Автор: Юлія Бабич