Пропустить последний месяц зимы: 5 лучших стран для отдыха в феврале
Источник:The Page
Несмотря на то, что главным условием пересечения границы некоторых стран остается наличие сертификата о вакцинации, большинство из них существенно упростили условия въезда.
Так, граждане Украины, получившие полный курс вакцинации, смогут посетить Данию и Португалию без оказания негативного теста на коронавирус. Кроме того, впервые за два года свои границы для туристов откроет Австралия.
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Какие страны открыты для украинцев в феврале 2022 года
Евразийские страны:
- Албания;
- Бангладеш;
- Болгария;
- Босния и Герцеговина;
- Великобритания;
- Армения;
- Греция;
- Ирландия;
- Испания;
- Казахстан;
- Молдова;
- Непал;
- Германия;
- Южная Корея;
- Северная Македония;
- Польша;
- Португалия;
- Сербия;
- Словения;
- Таиланд;
- Узбекистан;
- Финляндия;
- Черногория;
- Шри-Ланка.
Страны на Ближнем и Среднем Востоке:
- Афганистан;
- Ирак;
- Иран;
- Иордания;
- Ливан;
- ОАЭ;
- Оман;
- Турция.
- Африканские страны:
- Бенин;
- Ботсвана;
- Буркина-Фасо;
- Бурунди;
- Гамбия;
- Гамбия;
- Гана;
- Эсватин;
- Египет;
- Замбия;
- Зимбабве;
- Кения;
- Коморские острова;
- Лесото;
- Маврикий;
- Малави;
- Мальдивские острова;
- Намибия;
- Нигерия;
- Южно-Африканская Республика;
- Республика Джибути;
- Республика Южный Судан;
- Руанда;
- Сейшельские острова;
- Сомали;
- Судан;
- Сьерра-Леоне;
- Танзания;
- Того;
- Тунис;
- Уганда;
- Федеративная Демократическая Республика Эфиопия;
- Центральноафриканская Республика;
- Чад.
Где провести отпуск в феврале / Фото Pexels
Страны Северной и Южной Америки:
- Антигуа и Барбуда;
- Аргентина;
- Багамские острова;
- Барбадос;
- Белиз;
- Бразилия;
- Гаити;
- Гайана;
- Гватемала;
- Гондурас;
- Гренада;
- Доминика;
- Доминиканская Республика;
- Эквадор;
- Колумбия;
- Коста-Рика;
- Куба;
- Мексика;
- Никарагуа;
- Панама;
- Парагвай;
- Перу;
- Сальвадор;
- Сент-Люсия;
- США;
- Ямайка.
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5 самых популярных направлений для отпуска в феврале
Египет
Египет остается самым привлекательным местом отдыха на протяжении всего года. И даже несмотря на то, что февраль – самый прохладный месяц, в стране сохраняется теплая температура воздуха. Погода позволяет купаться в море и загорать на пляже. Однако эксперты советуют отдавать предпочтение Шарм-эль-Шейху, ведь он защищен горами от сильного ветра.
Таиланд
Февраль – идеальный месяц для экскурсий по Таиланду / Фото Pexels
В феврале туристов, которые отправятся сюда, порадует отсутствие дождей и теплое море. Днем температура воздуха в феврале поднимается до 32-33 градусов. Февраль – идеальный месяц подходит для пляжного отдыха и экскурсий.
Объединенные Арабские Эмираты
Температура воздуха в этот месяц поднимается до 28 градусов, ночи также достаточно теплые – до 20 градусов. В то же время вода прогревается до 23 – 26 градусов.
Шри-Ланка
Зимой Шри-Ланка – одно из самых популярных направлений для пляжного отдыха. Температура воздуха в этот период днем может расти до 28 градусов, к вечеру температура достигает 24 градусов. Температура воды в Индийском океане – до 27 градусов.
Доминикана
Доминикана привлекает туристов не только теплой погодой, красивыми пляжами, но и отличными возможностями для дайвинга. В феврале температура воздуха поднимается до 27 градусов. Карибское море прогревается до 26 градусов. Более того, зимой у острова можно даже увидеть китов.