Все крупные европейские города хорошо оборудованы для катания. Километры велосипедных дорожек, пункты проката, парковки на каждом шагу и соблюдения правил дорожного движения здесь на высоком уровне.

Travel24 расскажет вам как арендовать велосипед за рубежом и какие правила дорожного движения надо соблюдать.

Читайте также: Нестандартные способы, которые помогут взбодриться за рулем в долгой дороге

Где арендовать?

Найти велосипед за границей не вызывает никаких трудностей. Велопрокат в Европе на каждом шагу, что очень удобно для туристов. Пункты проката предлагают разнообразные модели: любительские, профессиональные, детские и даже тандемы для настоящих романтиков. Также для тех, кто не очень хочет крутить педали целый день, можно взять напрокат скутер или мопед.



Прокат велосипедов за рубежом / travelyourway.com.ua

Популярные сервисы:

rentalbikeitaly.com – сеть проката в Европе

bikebase.hu – в Будапеште

bikecity.nl и macbike.nl – в Амстердаме

bikerentalsplus.com – групповая аренда на длительный срок

Как арендовать?

Если вы хотите взять велосипед в обычном пункте проката, обязательным будет залог в виде денежной суммы или документов. На электронных стоянках действует несколько иная система. Вам нужна кредитная карта с определенной суммой на счету. Когда вы арендуете велосипед, эта сумма не снимается, а только резервируется на случай, если вы не вернете транспортное средство.



Оплата проката велосипеда / zaxid.net

Какова стоимость?

Цены зависят от конкретной страны и города, но в среднем день катания обойдется не более 10 евро. Вариантов аренды два: вы можете взять велосипед на определенное количество часов или купить абонемент на весь день или на сутки.

Какие ПДД для велосипедистов в Европе?

Если коротко, то велосипедистам запрещается:

управлять велосипедом "без рук";

перевозить пассажиров (за исключением специальных сидений)

ездить не по велосипедным дорожкам;



Поезжайте только велосипедными дорожками / zmi.ck.ua