Прокат велосипедов в Европе и ПДД, которых надо придерживаться туристу
Все крупные европейские города хорошо оборудованы для катания. Километры велосипедных дорожек, пункты проката, парковки на каждом шагу и соблюдения правил дорожного движения здесь на высоком уровне.
Travel24 расскажет вам как арендовать велосипед за рубежом и какие правила дорожного движения надо соблюдать.
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Где арендовать?
Найти велосипед за границей не вызывает никаких трудностей. Велопрокат в Европе на каждом шагу, что очень удобно для туристов. Пункты проката предлагают разнообразные модели: любительские, профессиональные, детские и даже тандемы для настоящих романтиков. Также для тех, кто не очень хочет крутить педали целый день, можно взять напрокат скутер или мопед.
Прокат велосипедов за рубежом / travelyourway.com.ua
Популярные сервисы:
- rentalbikeitaly.com – сеть проката в Европе
- bikebase.hu – в Будапеште
- bikecity.nl и macbike.nl – в Амстердаме
- bikerentalsplus.com – групповая аренда на длительный срок
Как арендовать?
Если вы хотите взять велосипед в обычном пункте проката, обязательным будет залог в виде денежной суммы или документов. На электронных стоянках действует несколько иная система. Вам нужна кредитная карта с определенной суммой на счету. Когда вы арендуете велосипед, эта сумма не снимается, а только резервируется на случай, если вы не вернете транспортное средство.
Оплата проката велосипеда / zaxid.net
Какова стоимость?
Цены зависят от конкретной страны и города, но в среднем день катания обойдется не более 10 евро. Вариантов аренды два: вы можете взять велосипед на определенное количество часов или купить абонемент на весь день или на сутки.
Какие ПДД для велосипедистов в Европе?
Если коротко, то велосипедистам запрещается:
- управлять велосипедом "без рук";
- перевозить пассажиров (за исключением специальных сидений)
- ездить не по велосипедным дорожкам;
Поезжайте только велосипедными дорожками / zmi.ck.ua
- кататься на велосипеде с дефектами (поломанные тормоза, отсутствие звонка или светоотражающих стекол);
- и, конечно же, нарушать общие правила дорожного движения.
Источник: 24 канал
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