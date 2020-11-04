Всі великі європейські міста добре обладнані для катання. Кілометри велосипедних доріжок, пункти прокату, паркування на кожному кроці та дотримання правил дорожнього руху тут на високому рівні.

Travel24 розповість вам як орендувати велосипед за кордоном та яких правил дорожнього руху треба дотримуватися.

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Де орендувати?

Знайти велосипед за кордоном не викликає жодних труднощів. Велопрокати в Європі на кожному кроці, що дуже зручно для туристів. Пункти прокату пропонують різноманітні моделі: любительські, професійні, дитячі та навіть тандеми для справжніх романтиків. Також для тих, хто не дуже хоче крутити педалі цілий день, можна взяти напрокат скутер або мопед.



Прокат велосипедів за кордоном / travelyourway.com.ua

Популярні сервіси:

rentalbikeitaly.com – мережа прокату в Європі

bikebase.hu – в Будапешті

bikecity.nl і macbike.nl – в Амстердамі

bikerentalsplus.com – групова оренда на тривалий термін

Як орендувати?

Якщо ви берете велосипед у звичайному пункті прокату, обов'язковою буде застава у вигляді грошової суми або документів. На електронних стоянках діє трохи інша система. Вам потрібна кредитна картка з певною сумою на рахунку. Коли ви орендуєте велосипед, ця сума не знімається, а тільки резервується на випадок, якщо ви повернете транспортний засіб.



Оплата прокату велосипеду / zaxid.net

Яка вартість?

Ціни залежать від конкретної країни та міста, але в середньому день катання обійдеться не більше, ніж 10 євро. Варіантів оренди два: ви можете взяти велосипед на певну кількість годин або купити абонемент на весь день або на добу.

Які ПДР для велосипедистів в Європі?

Якщо коротко, то велосипедистам забороняється:

керувати велосипедом "без рук";

перевозити пасажирів (за винятком спеціальних сидінь);

їздити не по велосипедних доріжках;



Їдьте лише велосипедними доріжками / zmi.ck.ua