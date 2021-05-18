По его словам, первый выпуск с Марракеша снимали более как туристы и с собой у них было мало техники.

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"Мы людям не очень мешали. Во второй раз мы приехали и почувствовали, как у них все строго. Таксисты сами останавливаются у полицейских и просят проверить наше разрешение на съемку. Что-то было снято, но на выпуск этого так и не хватило", – рассказал Синельников.

В Северной Корее, по словам продюсера, было снято достаточно материала, чтобы выпустить в эфир. Там их сопровождал мужчина с секретной службы, который говорил, что можно снимать.



ЛюксПодкаст с Евгением Синельником \ Фото Люкс ФМ

У нас было смонтировано три версии. Первая - когда смотришь и понимаешь, что они этого не выпустят ... Когда снимаешь то, что тебе можно, а потом акцентируешь интересном,

– вспомнил Евгений.

Однако, по договоренностям, должны были показать отснятый материал местной власти. Они были уверены, что когда вернутся домой, то смогут выпустить в эфир все запрещеное и интересное.

Однако оттуда пришел фидбэк о том, что "мы не можем запретить вам выпустить, но учтите, что у всех, кто вас сопровождал будут проблемы,

– рассказал продюсер "Орла и решки".

"Мы переделали выпуск, сделали его таким, который бы удовлетворял бы две стороны, но им не понравилось, поэтому мы решили не выпускать", – подытожил Евгений.

Смотрите ЛюксПодкаст с Евгением Синельниковым: