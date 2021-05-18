За його словами, перший випуск з Марракешу знімали більше як туристи та з собою у них було мало техніки.

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"Ми людям не дуже заважали. Вдруге ми приїхали та відчули, як у них все суворо. Таксисти самі зупиняються біля поліцейських й просять перевірити наш дозвіл на зйомку. Щось було відзнято, але на випуск цього так і не вистачило", – розповів Синельников.

У Північній Кореї, за словами продюсера, було відзнято достатньо матеріалу, щоб випустити в ефір. Там їх супроводжував чоловік з секретної служби, який казав, що можна знімати.



ЛюксПодкаст з Євгеном Синельником \ Фото Люкс ФМ

У нас було змонтовано три версії. Перша – коли дивишся і розумієш, що вони цього не випустять ... Коли знімаєш те, що тобі можна, а потім акцентуєш найцікавішому,

– згадав Євген.

Проте, за домовленостями, мали показати відзнятий матеріал місцевій владі. Вони були впевнені, що коли повернуться додому, то зможуть випустити в ефір все заборонене та цікаве.

Проте звідти прийшов фідбек про те, що "ми не можемо заборонити вам випустити, але врахуйте, що у всіх, хто вас супроводжував будуть проблеми,

– розповів продюсер "Орел і решка".

"Ми переробили випуск, зробили його таким, який би задовольняв би дві сторони, але їм не сподобалося, тому ми вирішили не випускати", – підсумував Євген.

Дивіться ЛюксПодкаст з Євгеном Синельниковим: