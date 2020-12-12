Озеро Патерсволдсемер на юге Гронингена в Нидерландах ничем особым не выделяется. Но это летом... Зимой же, когда морозы крепче, и лед на озере становится достаточно толстым, его расчищают от снега и равняют. В результате здесь открывается грандиозный каток под открытым небом длиной около 10 километров.

Travel24 расскажет, как происходит катание на озере Патерсволдсемер.

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На природный каток ежедневно выходят тысячи конькобежцев-любителей и профессионалов. Новички тоже встречаются, но, скажем прямо, каток на озере Патерсволдсемер не очень подходит для тех, кто неуверенно держится на коньках.



Каток на озере Патерсволдсемер / tourweek.ru

Трафик и скорость большинства посетителей этого фантастического катка достаточно высокие, и лед, порезанный тысячами коньков не блещет особым качеством. Здесь себя лучше почувствуют опытные конькобежцы, которые любят погонять с максимальной скоростью.

Вход на каток бесплатный. Однако, вряд ли вам удастся найти вблизи прокат коньков, так что коньки стоит взять напрокат в городе или привезти свои.



Каток на озере Патерсволдсемер / tourweek.ru

Стоит отметить, что в любой момент можно свернуть с катка и приблизиться к берегу. Вдоль всей дорожки расположены десятки кафе, в которых можно попить горячего чая, кофе или чего покрепче, а также подкрепиться.