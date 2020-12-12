Озеро Патерсволдсемер на півдні Гронінгена у Нідерландах нічим особливим не виділяється. Але це влітку... Взимку ж, коли морози міцнішають, і лід на озері стає досить товстим, його розчищають від снігу і рівняють. В результаті тут відкривається грандіозний каток просто неба довжиною близько 10 кілометрів.

Travel24 розповість, як саме відбувається катання на озері Патерсволдсемер.

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На природну ковзанку щодня виходять тисячі ковзанярів-любителів і професіоналів. Новачки теж зустрічаються, але, скажімо прямо, каток на озері Патерсволдсемер не дуже підходить для тих, хто невпевнено тримається на ковзанах.



Ковзанка на озері Патерсволдсемер / tourweek.ru

Трафік і швидкість більшості відвідувачів цього фантастичної ковзанки досить високі, та й лід, порізаний тисячами ковзанів не вирізняється особливою якістю. Тут себе краще відчують бувалі ковзанярі, які люблять поганяти з максимальною швидкістю.

Вхід на ковзанку безкоштовний. Однак, навряд чи вам пощастить знайти поблизу прокат ковзанів, так що ковзани варто взяти напрокат в місті або ж привезти свої.



Ковзанка на озері Патерсволдсемер / tourweek.ru

Варто зазначити, що у будь-який момент можна звернути з ковзанки і наблизитися до берега. Уздовж всієї доріжки розташовані десятки кафе, в яких можна попити гарячого чаю, кави чи чогось міцнішого, а також підкріпитися.