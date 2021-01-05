Прикарпатскому фотографу Мирону Марецкому удалось поймать в кадр рысей, живущих в Горганах.

Фотографии хищных животных Мирон Марецкий опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

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На Прикарпатье удалось сделать фото рыси / Фото: Мирон Марецкий / Фейсбук

По мнению заместителя директора Галицкого НПП Владимира Бучко, эти фотографии уже можно назвать "кадром 2021", ибо "поймать" фото рыси, по его мнению, – большой фарт.



На Прикарпатье удалось сделать фото рыси / Фото: Мирон Марецкий / Фейсбук

Рысь в Карпатах обычно проживает выше отметки в 1000 метров. Отдыхая на скалах и камнях, вне досягаемости человека, рысь все равно наблюдает и интересуется людьми. В зимнее время они могут преследовать добычу в низших высотах, где меньше снега. И рыси никогда не нападают на людей или других крупных хищников, как медведи или волки.



На Прикарпатье удалось сделать фото рыси / Фото: Мирон Марецкий / Фейсбук

Популяция рыси в Украине оценивается примерно в 500 особей. Неограниченная охота и вырубка лесов привели к тому, что вид встречается только в немногочисленных лесных районах. Рысь долго была желанным охотничьим трофеем, поскольку ее пятнистый мех высоко ценился на меховом рынке. Вид занесен в Красную книгу Украины, также рысь охраняется Красным списком МСОП, CITES и Бернской конвенцией.



На Прикарпатье удалось сделать фото рыси / Фото: Мирон Марецкий / Фейсбук

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