Правительство отменило запрет на въезд в Украину из Индии

Кабинет Министров Украины отменил ограничения на въезд на территорию Украины для лиц, прибывающих из Индии. Соответствующее постановление №611 было опубликовано на "Правительственном портале".

Так, из документа исключен пункт о запрете пересечения государственной границы Украины иностранцами и лицами без гражданства, прибывших из Республики Индия или находившихся на ее территории не менее семи дней в течение последних 2 недель. Эти ограничения действовали со 2 мая 2021 года.

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Исключением были иностранцы и лица без гражданства, которые временно или постоянно проживают в Украине, или являются супругами, или детьми граждан Украины. Однако и для них действовало требование обязательной самоизоляции, независимо от наличия и результата ПЦР-тестирования.

Отметим, ограничения на въезд в Украину из Индии вводили на фоне рекордной заболеваемости коронавирусом в этой стране и смертности от него.

Ситуация с коронавирусом в Индии: что известно

По мнению представителя ВОЗ, главной причиной распространения инфекции является несоблюдение гражданами карантина, в частности недавние массовые гуляния.

Но некоторые эксперты считают, что причиной распространения возгорания стал штамм В.1.617. Он распространяется по стране настолько быстро, что ВОЗ признала его международной угрозой.

Кроме этого, у жителей Индии, которые выздоровели от COVID-19, часто диагностируют мукормикоз – "черный грибок". В то же время в стране зафиксировали, возможно, первый случай инфицирования аспергиллезом, который еще называют "зеленым грибком".