Так, з документа виключено пункт про заборону перетину державного кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території щонайменше сім днів впродовж останніх 2 тижнів. Ці обмеження діяли з 2 травня 2021 року.

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Виключенням були іноземці та особи без громадянства, які тимчасово або постійно проживають в Україні, або є подружжям чи дітьми громадян України. Однак і для них діяла вимога обов'язкової самоізоляції, незалежно від наявності й результату ПЛР-тестування.

Відзначимо, обмеження на в'їзд до України з Індії запроваджували на тлі рекордної захворюваності на коронавірус в цій країні й смертності від нього.