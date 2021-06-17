Так, из документа исключен пункт о запрете пересечения государственной границы Украины иностранцами и лицами без гражданства, прибывших из Республики Индия или находившихся на ее территории не менее семи дней в течение последних 2 недель. Эти ограничения действовали со 2 мая 2021 года.

Читайте также 5 природных чудес Украины, которые нужно увидеть собственными глазами хотя бы раз в жизни

Исключением были иностранцы и лица без гражданства, которые временно или постоянно проживают в Украине, или являются супругами, или детьми граждан Украины. Однако и для них действовало требование обязательной самоизоляции, независимо от наличия и результата ПЦР-тестирования.

Отметим, ограничения на въезд в Украину из Индии вводили на фоне рекордной заболеваемости коронавирусом в этой стране и смертности от него.