Девушка прославилась в социальных сетях рассказам о своей работе и интересными лайфхаками для туристов.

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Бортпроводница порекомендовала размещать тяжести на дне сумки – так чемодан не перекинется из-за неправильного распределения веса.

Также надо использовать специальные упаковочные чехлы или органайзеры для вещей – это поможет легко найти нужный предмет и сохранит порядок в чемодане.

Третий совет – поместить бусы и цепочки в липкую пленку, спрессовать ее и составить несколько раз. Такой способ перевозки украшений не позволит им запутаться.