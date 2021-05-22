Дівчина прославилася у соціальних мережах розповідям про свою роботу та цікавими лайфхаками для туристів.

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Бортпровідниця порекомендувала розміщувати важкі речі на дні сумки – так валіза не перекинеться через неправильний розподіл ваги.

Також треба використовувати спеціальні пакувальні чохли або органайзери для речей – це допоможе легко знайти потрібний предмет і збереже порядок у валізі.

Третя порада – помістити намиста і ланцюжки в липку плівку, спресувати її і скласти кілька разів. Такий спосіб перевезення прикрас не дозволить їм заплутатися.