Фиджи планирует открыться 1 декабря. Об этом заявил министр туризма страны Файяз Койя.

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Фиджи откроется для вакцинированных туристов

Острова были закрыты для иностранных туристов почти два года.

По словам министра туризма, в течение этого периода страна боролась, адаптировалась и готовилась к открытию.

Сегодня наша национальная авиакомпания готова, наши гостиницы и туроператоры готовы, а фиджийцы готовы безопасно приветствовать возвращение мира ... И я могу заверить, что Фиджи в безопасности и готовы приветствовать вас,

– заявил он.

Отмечается, что около 40% валового национального продукта Фиджи приходится на туристическую отрасль.

В свою очередь генеральный директор Фиджи по туризму Брент Хилл отметил, что национальная авиакомпания страны сыграет важную роль в процессе открытия. Сейчас авиакомпания Fiji Airways предлагает туристические пакеты "все включено", которые включают рейсы, проживание в течение шести ночей, питание и прочее. Стоимость таких пакетов начинается от 1 299 долларов.

Условия въезда на Фиджи

Путешественники, которые приезжают на Фиджи, должны предъявить доказательства того, что прошло не менее 14 дней с момента получения второй дозы вакцины.

Кроме того, они должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, чтобы попасть в страну, а через 48 часов после прибытия на острова – пройти дополнительный тест.

Дети в возрасте до 18 лет, которые не были привиты, могут посещать страну при условии их сопровождения взрослым вакцинированным человеком.

При этом весь туристический бизнес, местные жители и туристы должны будут следовать указаниям, изложенным в плане CareFiji.

В частности путешественникам необходимо загрузить приложение Care Fiji на свои телефоны до прибытия в страну. Они смогут использовать приложение для бронирования отелей и курортов, отвечающих программе.