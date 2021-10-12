Для вакцинированных граждан не менее 10 стран отменят обязательный карантин. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

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Таиланд откроется для вакцинированных туристов

По словам министра, такое решение было принято в связи с насущной необходимостью спасти болезненную экономику королевства.

11 октября Прают Чан-Оча заявил, что страна вновь откроет границы для вакцинированных туристов, путешествующих воздушным транспортом со "стран с низким риском".

Пока в их число войдут Великобритания, Сингапур, Германия, Китай и США, но со временем список может быть расширен.

Когда они прибудут, должны предъявить отрицательный тест на COVID... и еще один впоследствии,

– отметил он.

После получения отрицательного теста "они могут свободно путешествовать, как тайцы".

Его объявление значительно ослабляет действующие ограничения для вакцинированных туристов, которые должны были пройти по крайней мере 7-дневный карантин.

Я знаю, что это решение связано с некоторым риском. Наверное, когда мы ослабим эти ограничения, то увидим временный рост количества серьезных случаев заболевания,

– сказал Чан-Оча.

Однако, по его мнению, люди не выдержат, если им придется потерять второй шанс на такую ​​возможность для бизнеса.

Интересно знать! В прошлом году Таиланд потерял около 50 миллиардов долларов доходов от туризма, поскольку прибытия иностранцев сократилось на 83% до 6,7 миллиона, против рекордных 39,9 миллиона два года назад.

Кроме того, Прают Чан Оча заявил, что алкоголь разрешат продавать в барах и ресторанах уже с 1 декабря. В частности, в тот же день в стране откроют и развлекательные заведения.

Условия въезда в Таиланд

Все без исключения лица, которые планируют прибыть в Таиланд, имеют предварительно получить Сертификат на въезд (Certificate of Entry).

По прибытии в Таиланд необходимо пройти за свой счет 14-дневный карантин в одном из определенных тайским правительством гостиничных комплексах.

Это требование не касается вакцинированных лиц, прибывающих по туристическим программам "Phuket Sandbox" и "Samui Plus" и, как уже отмечалось, приезжающих из определенных стран.

Таиланд признает следующие вакцины:

AstraZeneca;

Sinovac (Coronavac);

Johnson's and Johnson's / Janssen;

Moderna;

Sinopharm;

Pfizer (COMIRNATY);

Covishield.