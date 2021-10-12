Для вакцинированных граждан не менее 10 стран отменят обязательный карантин. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.
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Таиланд откроется для вакцинированных туристов
По словам министра, такое решение было принято в связи с насущной необходимостью спасти болезненную экономику королевства.
11 октября Прают Чан-Оча заявил, что страна вновь откроет границы для вакцинированных туристов, путешествующих воздушным транспортом со "стран с низким риском".
Пока в их число войдут Великобритания, Сингапур, Германия, Китай и США, но со временем список может быть расширен.
Когда они прибудут, должны предъявить отрицательный тест на COVID... и еще один впоследствии,
– отметил он.
После получения отрицательного теста "они могут свободно путешествовать, как тайцы".
Его объявление значительно ослабляет действующие ограничения для вакцинированных туристов, которые должны были пройти по крайней мере 7-дневный карантин.
Я знаю, что это решение связано с некоторым риском. Наверное, когда мы ослабим эти ограничения, то увидим временный рост количества серьезных случаев заболевания,
– сказал Чан-Оча.
Однако, по его мнению, люди не выдержат, если им придется потерять второй шанс на такую возможность для бизнеса.
Кроме того, Прают Чан Оча заявил, что алкоголь разрешат продавать в барах и ресторанах уже с 1 декабря. В частности, в тот же день в стране откроют и развлекательные заведения.
Условия въезда в Таиланд
Все без исключения лица, которые планируют прибыть в Таиланд, имеют предварительно получить Сертификат на въезд (Certificate of Entry).
По прибытии в Таиланд необходимо пройти за свой счет 14-дневный карантин в одном из определенных тайским правительством гостиничных комплексах.
Это требование не касается вакцинированных лиц, прибывающих по туристическим программам "Phuket Sandbox" и "Samui Plus" и, как уже отмечалось, приезжающих из определенных стран.
Таиланд признает следующие вакцины:
- AstraZeneca;
- Sinovac (Coronavac);
- Johnson's and Johnson's / Janssen;
- Moderna;
- Sinopharm;
- Pfizer (COMIRNATY);
- Covishield.