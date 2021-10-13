Фіджі планує відкритися 1 грудня. Про це заявив міністр туризму країни Файяз Койя.

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Фіджі відкриється для вакцинованих туристів

Острови Фіджі були закриті для іноземних туристів майже два роки.

За словами міністра туризму, впродовж цього періоду країна боролася, адаптувалася і готувалася до відкриття.

Сьогодні наша національна авіакомпанія готова, наші готелі та туроператори готові, а фіджійці готові безпечно вітати повернення світу… І я можу запевнити, що Фіджі в безпеці й готові вітати вас,

– заявив він.

Зазначається, що близько 40% валового національного продукту Фіджі припадає на туристичну галузь.

Своєю чергою генеральний директор Фіджі з туризму Брент Хілл зауважив, що національна авіакомпанія країни зіграє важливу роль у процесі відкриття. Зараз авіакомпанія Fiji Airways пропонує туристичні пакети "все включено", які включають рейси, проживання протягом шести ночей, харчування тощо. Вартість таких пакетів починається від 1 299 доларів.

Умови в'їзду на Фіджі

Мандрівники, які приїжджають на Фіджі, повинні пред'явити докази того, що пройшло принаймні 14 днів з моменту отримання другої дози вакцини.

Крім того, вони мають надати негативний ПЛР-тест, щоб потрапити в країну, а через 48 годин після прибуття на острови – пройти додатковий тест.

Діти віком до 18 років, які не були щеплені, можуть відвідувати країну за умови їх супроводу дорослої вакцинованої особи.

При цьому весь туристичний бізнес, місцеві жителі та туристи повинні будуть дотримуватися вказівок, викладених в плані CareFiji.

Зокрема мандрівникам необхідно завантажити додаток Care Fiji на свої телефони до прибуття в країну. Вони зможуть використовувати застосунок для бронювання готелів й курортів, що відповідають програмі.

За даними Worldometer, станом на 13 жовтня 2021 року на Фіджі виявлено 51 535 випадків зараження коронавірусом, з них 653 летальних.