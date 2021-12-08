Ранее пассажиру разрешалось взять в салон одну сумку с габаритами до 40х30х20 сантиметров без ограничения по весу и сдать второе место в багаж – 55х40х20 сантиметров и 10 килограммов.

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Vueling снизил норму перевозки ручной клади

Так, все билеты по тарифу Basic, приобретенные с 23 ноября, предусматривают только одно место ручной клади с размерами до 40х30х20 сантиметров.

Второе место с габаритами до 55х40х20 сантиметров и весом до 10 килограммов теперь разрешено бесплатно только по более дорогим тарифам Optima, Family и TimeFlex.

Согласно новым правилам, пассажир с билетом Basic, который возьмет с собой больше вещей, чем предусмотрено, должен заплатить штраф за лишний чемодан, сданный в багаж. Размер сбора – 30 евро на стойке регистрации и 40 евро – на выходе на посадку.

Если пассажир хочет расширить норму перевозки ручной клади по самым дешевым билетам, то может купить услугу Space One или Space Plus – от 14 до 28 евро в одну сторону. Кроме увеличения нормы ручной клади предусматривается размещение в первых рядах самолета и приоритетная посадка.

Обратите внимание! Ранее, таким образом бесплатную норму перевозки ручной клади урезали крупнейшие европейские лоукостеры Ryanair и Wizz Air.