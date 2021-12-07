Первый бюджетный рейс из Киева был выполнен 5 декабря.
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Авиакомпания будет летать в аэропорт Борисполь из аэропорта Орли, который находится вблизи французской столицы.
Расписание рейсов
- Париж 07:10 – Киев 11:20;
- Киев 12:15 – Париж 14:40.
Частота рейсов составляет два раза в неделю – каждый вторник и воскресенье.
Стоимость авиабилетов
Билеты по этому направлению на январь можно приобрести по цене от 30 евро в одну сторону и от 85 евро в обе.
Самые дешевые билеты предусматривают бесплатную перевозку одного места в салоне самолета с габаритами до 40х30х20 сантиметров и одного чемодана в багаже габаритами 55х40х20 сантиметров и весом 10 килограммов.
Совместное авиационное пространство между Украиной и ЕС
12 октября Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве. В частности, открытие рейсов Киев – Париж лоукостером Vueling стало возможным благодаря соглашению об "открытом небе".
Согласно соглашению наша страна получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС, а европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах. К этому моменту квоты на полеты между странами были существенно ограничены.