Перший бюджетний рейс з Києва був виконаний 5 грудня.

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Авіакомпанія літатиме до аеропорту Бориспіль з аеропорту Орлі, який найближче розташований до французької столиці.

Розклад рейсів

Париж 07:10 – Київ 11:20;

07:10 – 11:20; Київ 12:15 – Париж 14:40.

Частота рейсів складає два рази на тиждень – щовівторка та неділі.

Вартість авіаквитків

Квитки за цим напрямком на січень можна придбати за ціною від 30 євро в один бік та від 85 євро в обидва.

Найдешевші квитки передбачають безкоштовне перевезення одного місця в салоні літака з габаритами до 40х30х20 сантиметрів та однієї валізи в багажі габаритами 55х40х20 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Зверніть увагу! Ця політика діє для квитків, які оформлені до 22 листопада 2021 року. Якщо квиток куплений пізніше, здати валізу в багаж безкоштовно за найдешевшим тарифом не можна.

Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС

12 жовтня Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Зокрема, відкриття рейсів Київ – Париж лоукостером Vueling стало можливим саме завдяки угоді про "відкрите небо".

Згідно з угодою, наша країна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС, а європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах. До цього моменту квоти на польоти між країнами були суттєво обмежені.